Несмотря на то, что процесс приватизации считается завершенным, у многих по-прежнему остаются неиспользованные приватизационные сертификаты, и со следующего года Агентство приватизации (АП) начнет взимать плату за их хранение — обслуживание счета, сообщила в воскресенье передача LNT Ziņas.

В Латвии на сегодня не использовано 2,5 млн приватизационных сертификатов, их общая номинальная стоимость составляет около 100 млн евро. Хранятся сертификаты на 400 000 счетах, и в большинстве случаев на счете лежит ничтожное количество сертификатов. Вводя ежегодную плату в 24 евро государство желает избавиться от этих сертификатов.

Глава Агенства приватизации Владимир Логинов напоминает, что сертификаты можно продать, подарить или что-то на них приватизировать. Узнать, остались ли у вас сертификаты, можно в АП. Если хранение ценных бумаг не будет оплачено, то они будут списаны со счета.

Посредники скупают сертификаты примерно по 26 евро, а номинальная стоимость сертификата — почти 40 евро. Но покупателей на них не много. До сих пор люди приватизируют землю или квартиры — в основном по старым договорам о приватизации, в которых оговорены графики выплат, рассказал глава Hipo Fondi aktīvu pārvalde Нормундс Шукстс.

Скупщики сертификатов прогнозируют, что в связи с введением платы за их хранение жители решат избавиться от ценных бумаг, и они подешевеют. "У каждого была книжечка с указанием количества сертификатов. Многие ее потеряли или забыли о ней, или перечислили сертификаты родственникам, а те также могли об этом забыть", - сказал Шукстс.