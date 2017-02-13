Рижская дума подписала соглашение с агентством Центральных финансов и договоров о комплексном восстановлении, перестройки и возведении первой очереди Островного моста с помощью фонда Кохезии Евросоюза.

Общая стоимость проекта запланирована в сумму 15 839 697,79 евро (с учетом налога на добавленную стоимость). Софинансирование Фонда Кохезии составит 85% (9 388 273,13 евро).

Проект предусматривает, что из средств Фонда Кохезии ЕС будут проведены работы по софинансированию проектирования и перестройки (в том числе, начатые летом 2014-го) комплекса Островного моста - над Даугавой и над Маза Даугавой, строительство насыпи на Закюсала, а также авторские работы.

Сейчас в рамках комплекса работ по проекту Островного моста уже восстановлен мост над Биекеньгравис и построен новый мост над протокой Биекеньгравис.

Для дополнительного строительства работ, в рамках проекта выполнено проектирование объектов для второй очереди комплекса Островного моста: обеспечение движения над улицей Краста; движение на Луцавсале (в том числе и эстакада на Закюсале), мост в верхнем течении Биекеньгравис, эстакада над Биекеньгравис и комплекс подъездных дорог к Островному мосту (в том числе и кольцо на Мукусалас).

Дополнительно разработана документация проектирования следующих объектов: движение на улице Маза Краста (в том числе - туннель на улице Маскавас), восстановление покрытия на набережной Закюсала, восстановление асфальта и установка светофоров для пешеходов в обеих сторонах туннеля на съездах с кольца Мукусалас в направлении Пардаугавы до К.Ульманя гатве и улицы Баускас, постройка дополнительной полосы движения при спуске с Островного моста с подключением улицы Мукусалас и перестройка или восстановление нынешних полос движения.

"Полностью осуществив перестройку Островного моста, будет обеспечен удобный и быстрый поток движения, мы избежим фрагментарного характера магистральных улиц и их обрывов, а также сократим транспортные заторы. Реализация проекта способствует улучшению качества воздуха, приведет к уменьшению распространения шума и вибрации, улучшит общую среду для проживания населения", - сказал исполняющий обязанности директора департамента Движения думы Эмилс Якринс.