Зарплата члена правления Lattelecom в прошлом году уменьшилась на 108 669 евро - в 2015-м она составляла 275 141 евро. Кроме того, Татарчукс в прошлом году получил пособие на 8236 евро от Государственного социального страхового агентства.

В декларации Татарчука указаны долговые обязательства на сумму 223 800 евро, а другим он одолжил две ссуды на 45 239 евро. У него есть банковские накопления - безналичные на 27 243 евро в SEB banka, а также 11 657 евро в AS Pirmais slēgtais pensiju fonds. Еще 10 000 евро Татарчукс накопил наличными. Ему также принадлежат 28 акций AS Grindeks стоимостью 135 евро.

В имуществе Татарчука - квартира в Риге, квартира в крае Скриверу, земля и постройки в краях Бабитес, Кекавас и Мерсрага. Также ему принадлежит еще одна квартира в Риге.

В прошлом году он потратил 76 797 евро на строительство дома, а купил за 34 000 евро землю в Себруциемсе.

Зарплата шести членов правления Lattelecom в прошлом году составила 1,050 миллионов евро, из них 313 242 евро получил председатель правления Юрис Гулбис. В 2015 году их зарплата составляла 1,685 миллионов евро.