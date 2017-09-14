Администрируемые СГД доходы общего бюджета за восемь месяцев 2017 года составили 5,66 млрд евро, хотя план предусматривал получение доходов в размере 5,618 млрд евро.

За восемь месяцев в основной бюджет поступило 2,72 млрд евро, план выполнен на 99,2%. За восемь месяцев планировалось собрать 2,741 млрд евро. Фактические сборы отстают от плана на 20,794 млн евро.

94,9% администрируемых СГД доходов общего бюджета за восемь месяцев 2017 года формировали налоговые поступления, сумма которых составила 5,37 млрд евро, что на 0,07 млрд евро или 1,2% больше запланированного, и на 0,42 млрд евро или на 8,4% больше, чем за восемь месяцев 2016 года.

Наибольшие доходы получены от уплаты налога на добавленную стоимость - 1,399 млрд евро, что составляет 99,9% от запланированного объема в размере 1,4 млрд евро.

Поступления подоходного налога с предприятий составили 297,152 млн евро или 100,4% от запланированного в размере 296 млн евро.

Взносы социального страхования за восемь месяцев текущего года составили 1,819 млрд евро или 101,2% от плана, предусматривавшего поступления в размере 1,798 млрд евро.

В виде подоходного налога с населения получено 1,096 млрд евро или 104% от плана, предусматривавшего поступления в размере 1,054 млрд евро.

Поскольку в 2016 году был введен дифференцированный необлагаемый минимум, который учитывается при подаче годовой декларации о доходах, жителям при декларации оправданных расходов возвращена большая сумма переплаченного налога. За восемь месяцев 2017 года жителям выплачено 100 млн евро, что по сравнению с тем же периодом 2016 года на 23,93 млн евро или 31,5% больше.

Доходы от акцизного налога за восемь месяцев 2017 года составили 587,656 млн евро или 101% от плана, предусматривавшего поступления в размере 582,109 млн евро.

Как сообщалось, план налоговых поступлений СГД на этот год предусматривает получение 8,53 млрд евро. Планируемые налоговые поступления в этом году на 6,4% больше фактических доходов в прошлом году и на 7,6% превышают план 2016 года.