В первый год после планируемых Минфином налоговых изменений потеря поступлений в государственном бюджете может составить почти 460 млн евро, пишет журнал "Ir" со ссылкой на представленные социальным партнерам расчеты.

В четверг утром в передаче LNT "900 секунд" министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, комментирую эту информацию, сказала: "Это глупости". По ее словам, нужно рассматривать вместе дополнительные доходы и расходы от налоговой реформы.

Журнал также подчеркивает, что информация получена из рабочего документа, а не до конца разработанного предложения. Об этом говорит то, что еще не рассчитано фискальное влияние изменений в подоходном налоге с населения (ПНН), а в презентационных слайдах не совпадают цифры.

Как свидетельствует документ, в первый год реформы потеря поступлений составит почти 460 млн евро, а в последующие годы до полумиллиарда. Для сравнения, это больше, чем средства, отведенные в этом году на оборону - 450 мн евро.

Самый большой фискально негативный эффект будут иметь изменения в ПНН - снижение основной ставки с 23% до 20% и введение дифференцированного необлагаемого минимума.

Минфин пока не рассчитал, в какую сумму обойдется уменьшение ставки и в какую - введение прогрессивного необлагаемого минимума, но на прошлой неделе на дискуссии Совета по фискальной дисциплине представитель Еврокомиссии Янис Мазубрис рассчитал, что стоимость снижения ПНН составит 0,9% от ВВП (по расчетам "Ir", примерно 250 млн евро), а введения дифференцированного минимума - 0,4% от ВВП (примерно 112 млн).

Потери от введения нулевого налога на реинвестированную прибыль составят почти 200 млн евро.

Минфин надеется компенсировать эти потери в бюджете экономическим развитием и повышением акцизов.