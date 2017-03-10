Томас Джефферсон был очень мудрым человеком. Он не только сделал блестящую политическую карьеру, но и высказал немало ценных мыслей о жизни и бизнесе, ставших широко известными афоризмами. Именно ему принадлежат слова: "Тот, кто останавливает маркетинг, чтобы сэкономить деньги, подобен человеку, останавливающему часы, чтобы сэкономить время". Слушайте Джефферсона и не экономьте на маркетинге! Если не на что нанять специалистов со стороны, уделите немного времени и умственной энергии, чтобы собственными силами рассказать другим о своем бизнесе.

Малые предприятия, владельцы домашнего производства и индивидуальные коммерсанты - главный целевой рынок для разработчиков разнообразных приложений и онлайн сервисов, позволяющих запустить простой сайт, изучить рынок и даже создать инфографику или несложный рекламный макет для социальных сетей.

Малые и средние предприниматели не могут содержать маркетинговую команду, поэтому бытует ошибочное мнение, что и конкурировать на большом рынке им не по силам. Директор маркетинговых технологий BlueOrange Наталия Кузьмина с этим не согласна и охотно делится знаниями о многочисленных эффективных инструментах, доступных каждому предпринимателю в виртуальной среде.

Изучение рынка

Желающим завоевать зарубежные рынки может помочь предлагаемый всезнающим Google инструмент Google Trends. Потенциал этого сервиса часто недооценивается, хотя он позволяет не только определить популярность конкретной темы, но и сравнить спрос на определенные категории продуктов или "прощупать" отношение потребителей на различных рынках. Еще один ценный инструмент Google - Consumer Barometer - обеспечивает поиск данных об использовании электронных устройств в разных странах. Можно изучить, например, как часто интересующая вас аудитория пользуется интернетом. Если вы еще не определились, с какой страны начать освоение международных рынков, воспользуйтесь Global Market Finder, чтобы получить представление об экспортном потенциале вашего продукта в различных регионах.

Для изучения конкурентов и их клиентуры можно посетить сайт SimilarWeb. В бесплатной версии он предлагает всего несколько функций, но их вполне достаточно, чтобы выяснить примерное количество и поведение посетителей сайта или мобильного приложения конкурента. Здесь же можно узнать, какие рекламные платформы используют схожие с вашей компании для продвижения своих продуктов или услуг.

Основные платформы коммуникации

Профили в социальных сетях для малого бизнеса – это must-have* даже в большей степени, чем собственный сайт. И Facebook, и Instagram создают все новые инструменты для публикации контента и охвата аудитории, делая свои платформы дружелюбнее для бизнеса. Например, новейшая функция Instagram позволяет создавать галереи с возможностью прямой связи в виде SMS-сообщений или электронных писем. Facebook также предлагает ряд инструментов, с помощью которых можно повысить посещаемость интернет-магазина и предложить приобрести ваши продукты прямо в социальной сети - например, приложение Facebook Shop.

Если вы все же решили создать сайт, это легко и бесплатно делается на платформе Blogger или Wordpress. Малым и индивидуальным производителям, нацеливающимся на внешние рынки, есть смысл создать профиль на международной торговой площадке Etsy.

Если начинать приходится с нуля, существуют инструменты, помогающие генерировать простейшие логотипы, например, Freelogoservices, где можно выбрать дизайнерскую рамку и самостоятельно поэкспериментировать с цветами, шрифтами и другими элементами.

Создание контента

Разработанный в Латвии сервис Infogr.am позволяет создавать отличную инфографику для социальных сетей. Прекрасным подспорьем для составления простых макетов служит canva.com – платформа, предлагающая сотни дизайнерских рамок, буквенных стилей и эффектов для создания изображений. Приложив немного усилий, в ней можно создать рекламный плакат или макет, прекрасно освежающий контент социальных сетей. Схожую функциональность предлагает также Pablo.

Найти помощников для написания текстов уже немного сложнее, но, если, например, возникли трудности с идеями для очередной статьи, зайдите на сайт Portent, введите ключевое слово своей темы, и система автоматически предложит на выбор несколько вариантов. На странице есть также инструменты, помогающие повышать эффективность SEO** и создавать визуальные материалы.

Отношения с клиентами, аналитика и отзывы

Охватить клиентов за пределами социальных сетей поможет Mailchimp – почтовый онлайн-сервис с простыми и современными дизайнерскими решениями для генерирования и рассылки персонализованных электронных писем адресатам из своих баз данных. Отличным инструментом для измерения и анализа эффективности действий в социальных сетях служит платформа Sproutsocial, которую можно использовать также для планирования содержания и расширения охвата аудитории.

Для изучения посещаемости сайта и других показателей весьма полезен уже известный сервис Google Analytics, дающий ценную статистику о том, как целевая аудитория пользуется вашим сайтом, как долго задерживается в определенных разделах и по каким каналам генерируется наибольшее посещение. Если вы проводите много времени в пути, можете целесообразно его использовать, слушая Podcasts – образовательные семинары и лекции на актуальные темы, в том числе и о цифровом маркетинге.

Наталия Кузьмина, Директор маркетинговых технологий BlueOrange

Магистр программы Executive MBA Стокгольмской школы экономики (SSE), бакалавр юридических наук.

Более чем 14 летний опыт работы в сфере маркетинга, продажи, маркетинговых технологий и развитии продуктов.

*иметь обязательно – перевод с англ.

яз.**SEO (Search Engine Optimization) – комплекс мер по продвижению сайта путем улучшения его позиций в результатах выдачи поисковых систем (google/yahoo и др.).