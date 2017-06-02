Система и человек

Наиболее выраженное различие в подходе лидера и менеджера это то, что для первого важнее человек, а для второго – процесс. Лидер чаще всего видит команду как живой организм, оценивает личности, сильные и слабые стороны каждого. Ради таланта готов даже изменить систему. Менеджер, напротив, концентрируется на системе и процессе – ищет подходящую шестеренку, хорошо вписывающуюся в общий механизм. Ибо система есть все и изменениям не подлежит. Позиционирование четко определяется человеческим и системным факторами: менеджер – это должностное лицо с определенной функцией в иерархии, лидер – статус по большей части неформальный, присуждаемый командой.

Когда лидеру пора изучать менеджмент

С решением управленческих вопросов и слиянием двух ролей нередко сталкиваются молодые предприятия в момент превращения из малого организма в бизнес. На стадии стартапа, когда работниками движет идея, огромную роль играет лидер. В новообразованных инновационных предприятиях однозначно работают люди, готовые к риску, не боящиеся перемен и не ставящие во главу угла гарантированную зарплату в конце месяца, налаженную систему и стабильность. Но тут нужна осторожность – мир бизнеса знает немало примеров, когда человек, основав предприятие и воплотив в жизнь мечту, нередко теряет контроль в тот момент, когда крошечная фирма становится компанией с рядом отделов и десятками или сотнями работников. Голого энтузиазма уже недостаточно. Вместо дальнейшего развития продуктов приходится управлять командой, ресурсами, бюджетом. Ресурсов становится так много, что менеджменту необходимы умение ими распоряжаться, структурированный, рациональный подход и последовательность. Тут мы можем вспомнить уже ставший хрестоматийным пример Apple и Стива Джобса, утратившего контроль над собственной компанией вследствие своего хаотичного и эмоционального подхода.

Когда менеджер желает быть лидером

Для лидера главным объектом интереса служит человек, его уникальные качества, которые можно шлифовать как алмаз. Именно способность разглядеть в человеке эти качества и найти им лучшее применение – то, что характеризует лидера. Звучит банально, но работать с людьми и командой ничуть не проще, чем заниматься расчетом прибыли и убытков, финансовым или производственным планированием и покорением новых рынков. Разумеется, ошибки допускают все, и стоят они порой дорого, но цифры не живут сами по себе. Жизнь в них вдыхает человек и потому остается ценнейшим ресурсом предприятия не только в теории, но и на практике.

Как в управлении комбинировать оба подхода?

В малом бизнесе одному человеку приходится ежедневно заниматься вопросами системности, рентабельности, управления процессами и при этом поддерживать командный дух и мотивацию. Как с этим справиться? Только через внедрение в повседневную практику привычек, характеризующих как первую, так и вторую роль.

1. Системность – от менеджера

Смотри на бизнес как на поле с разными зонами, ни одной из которых нельзя пренебречь – финансы и их планирование, качество и развитие продуктов или услуг, управление ресурсами предприятия, маркетинг. Все эти сегменты одинаково важны, и пренебрежение любым из них очень скоро даст о себе знать. Руководитель не должен вникать во все сферы до мелочей, но видеть общую картину и уметь делегировать задачи он непременно обязан.

2. Отношения – от лидера

Не только с покупателями или клиентами, а в первую очередь с работниками. Одно из ярчайших качеств лидера – способность ненавязчиво и органично поддерживать отношения, вдохновлять, быть наставником. Если это тебе не свойственно, вплотную займись этим аспектом – всегда обеспечивай обратную связь, замечай и поощряй успехи, анализируй неудачи, но на них особо не зацикливайся. Цени своих работников, и только тогда они будут искренне заботиться о клиентах.

3. Планирование – от менеджера

Хотя единственной стабильной вещью в мире являются перемены, не случайно в бизнесе есть такие понятия как составление бюджета, планирование спроса с учетом цикличности. Планируя, руководитель частично контролирует обстоятельства – формулируя цель, определяя пути и шаги к ее достижению. Долгосрочное видение, краткосрочные цели и последовательный подход к их реализации – важный аспект продуктивности предприятия.

4. Решимость менять планы – от лидера

Лидер всегда выслушивает самые смелые идеи и готов к риску и вызовам. Создай среду поощряющую инициативность, что будет должным образом оценено, позволь ошибаться, и в рамках видения и целей предприятия предоставь работникам возможность реализовать свои индивидуальные амбиции.

5. Серьезность и ответственность – от менеджера

Последовательность, убежденность и чувство уверенности – эти качества работники высоко ценят в руководителе. Вовремя выполненные обещания, стабильность в политике оплаты труда и ясная система дополнительных бонусов. Одновременно – строгость в контроле результатов и достижения поставленных целей. Важнейшее – четкие критерии оценки эффективности и результатов.

6. Незашоренный подход – от лидера

Гибкий режим работы, внеплановые мероприятия, сплачивающие команду, экспериментальный подход к реализации отдельных проектов и внедрение игрофикации в рабочие будни способны творить чудеса. BlueOrange убежден, что достаточно некоторых нюансов для поддержания командного духа и увлеченности серьезной повседневной работой.

Материал подготовлен совместно с Управлением коммуникации и связей с общественностью BlueOrange.