Почему на деревьях?

Хотя идея строительства домов на деревьях в мире не нова, да и в Латвии тоже есть свой первопроходец, Матийс выбрал свой путь, делающий его идею в Латвии и странах Балтии не менее уникальной. Вся интрига заключается в способе крепления платформ – только канаты, никаких дрелей, гвоздей или шурупов!

"Мы, скорее, исследователи, экспериментаторы. И это отнюдь не хобби. Все строится на тщательных расчетах, чтобы платформы домов выдерживали бури и серьезные нагрузки", рассказывает Матийс.





Матийс Бабрис



Шестиметровые бревна для сборки платформ затягиваются на дерево тросом. Технология настолько проста, что после короткого обучения строительство по силам и команде подростков, и зрелым мужчинам.

Ближе к небу все волшебно

Первая платформа дома была построена два года назад в Кегумсе, прошлым летом появились еще три. Интерес проявляют как предприниматели, так и индивидуальные клиенты. Строительство одной конструкции на дереве, если все делать своими силами по инструкции, стоит около 15 000 евро.

Платформу дома можно оборудовать всеми удобствами как любую квартиру – устраивать киносеансы на террасе, жарить мясо на гриле или медитировать в джакузи. Пока, правда, конструкция больше приспособлена к летним условиям. Зимой, чтобы конструкция не пострадала от влажности и морозов, она разбирается. Совсем как конструктор Lego – построил, порадовался и разобрал, чтобы в следующий раз собрать еще лучше.

Матийс несколько лет серьезно занимается альпинизмом и скалолазанием, так что высота его не пугает. "Прекрасное ощущение – проснуться поутру в нескольких метрах над землей. Видеть, как сгущается туман, восходит солнце. Даже простейшие вещи – музыка, огонь в мангале – наверху обретают привкус волшебства". Да и комары роятся ближе к земле и на высоте почти не донимают.

В будущем – и гостиница, и смотровая вышка

Матийс видит самые разные пути дальнейшего развития своего проекта.

В сотрудничестве с одним из местных самоуправлений, например, в Дурбе, можно было бы построить сеть деревянных платформ на деревьях, чтобы каждый желающий мог понаблюдать за строительством, осмотреть и опробовать.

Другое направление – предлагать платформы на деревьях фестивалям, другим мероприятиям под открытым небом, а также шире использовать в тренингах по сплочению команд.

На будущее есть мысль о небольшой сети гостиниц. Не традиционных со звездами, а в сезонной версии pop up, в каком-нибудь живописном уголке Латвии с чудесным видом. "Люди отправляются на природу за ощущениями, недоступными в обыденной жизни. Именно это и становится возможным с платформой на дереве – уникальный новый опыт жизни над землей, ближе к птицам и облакам", говорит Матийс. Конструкцию на дереве можно дополнить удобными гамаками, качелями, горками для катания и другими элементами.





Визуализация концепции проекта



Еще одна мысль – предложить постройку платформ на деревьях местным самоуправлениям или предпринимателям для привлечения туристов. Строить смотровые вышки долго и дорого. TreeHouse Place предлагает более быстрое, гибкое и экологичное решение с меньшими затратами. Еще один плюс – самоуправление может привлечь к строительству местных жителей, предложив людям получить интересный опыт и дружно потрудиться на благо родного края.

Идея – шаг за шагом

Идею бизнеса подбросили энтузиасты-экологи

Создать дом на дереве Матийса несколько лет назад попросило общество активного отдыха Piedzīvojuma gars (Дух приключения), чтобы использовать это для тренинга по сплочению команд. Оно же выделило столь необходимую для начала экипировку и специалистов для реализации замысла. "Мы стали изучать, что в мире делается в этой области. Съездили в Нидерланды, ознакомились с местным опытом и поняли, что можем создать свое собственное уникальное решение".

RTU IdeaLab указывает направление

Недавно, чтобы успешнее продвигать идею на рынок, TreeHouse Place стало участником RTU IdeaLab. "Мы прошли коучинг, получили несколько экспертных консультаций, но главное – у нас прояснились идеи, в каких направлениях работать. Поначалу был довольно большой хаос, хотелось делать все, но теперь у нас есть четкие цели. Для молодого предприятия это очень важно".

Жизнь за счет проектов

Главным источником средств для TreeHouse Place сегодня служат различные проекты – Фонд инициативы РТУ, программа ЕС Erasmus, международное сотрудничество и прочее. В первую очередь, деньги нужны на закупку материалов, инвентаря и содержание мест строительства. Матийс честно признает, что привлечение средств не его конек. "Гораздо охотнее я ищу решения, как лучше и эффективнее строить, проектировать новые конструкции. Но осознаю, что без денег ничего не добиться".