В завершение года на латвийском банковском рынке заявил о себе BlueOrange – новый бренд Baltikums Bank. Современная бизнес-модель основана на использовании новейших технологий и развитии индивидуального сервиса, на предложении клиентам инновационных, эффективных и удобных решений. Это позволяет BlueOrange предлагать базовые услуги частным лицам совершенно бесплатно.

Удобные банковские решения онлайн и индивидуальный сервис

"Интернет-технологии делают управление финансами простым, доступным и экономичным. Используя современные технологии, сегодня мы предлагаем онлайн-сервис и преимущества индивидуального обслуживания каждому клиенту. В дополнение к широкому спектру наших услуг, мы начинаем предлагать новые продукты и услуги, осваивать новые для себя рынки и усиливать свои позиции в Латвии. Чтобы наш неординарный, глобальный и технологичный подход отражался уже в самом названии, создан бренд BlueOrange. Новое название подчеркивает наше стремление предлагать инновационные и экономически эффективные решения к выгоде и удобству наших клиентов", – рассказывает главный исполнительный директор (СEO) Baltikums Bank Дмитрий Латышев.

Услуги, недоступные ни в одном другом банке Латвии

Частным лицам BlueOrange предлагает бесплатный комплект базовых банковских услуг:

открытие мультивалютного счета;

доступ к интернет-банку;

оформление платежной карты Maestro;

неограниченное количество перечислений в евро не только по Латвии, но и по всей Европе;

3% годовых на остаток на карточном счету.

В свою очередь, предприятия могут осуществлять платежи в евро по Европе в неограниченном количестве без дополнительной платы.

Подробнее о предложениях BlueOrange можно узнать на новом сайте www.blueorangebank.com.

BlueOrange – новый Baltikums Bank

BlueOrange – используемый Baltikums Bank бренд, осуществляющий деятельность в Латвии и на международном рынке через высокотехнологичную онлайн-платформу.

Банк основан в 2001 году. Сегодня Baltikums Bank занимает стабильные позиции в десятке крупнейших банков Латвии по объему активов. В банке работают более 300 сотрудников.

Посыл бренда

В качестве названия банк выбрал необычное сочетание слов BlueOrange, намеренно акцентируя стремление отличаться от привычного.

Синий цвет, характерный для технологий, в сочетании с оранжевым - символом органичного развития - создает новые ассоциации: банк как финансовое учреждение готов к новым решениям и развивается согласно будущим потребностям клиентов.

Визуальное отображение бренда – набор мелких точек, которые на уровне цифрового восприятия символизируют одно целое, находящееся в непрерывном развитии.