В искусственный интеллект миллиарды долларов инвестируют крупнейшие корпорации, такие как Microsoft, Facebook, Apple, WhatsApp и др. Основной акцент делается на развитие конкурентоспособных чат-ботов для стационарных компьютеров и мобильных платформ – за последними все преимущества в ближайшем будущем.

По данным Mary Meeker Internet Trends Report, 80% нашего времени, потраченного на использование мобильных гаджетов, уходит только на три приложения – Facebook, WhatsApp и Chrome. В ближайшее время их количество может еще сократиться, поскольку чат-боты предоставляют возможность объединять сотни приложений.

Чат-боты являются одним из самых актуальных вызовов электронной коммерции, об этом BlueOrange уже писал ранее. Сейчас предлагаем разобраться, что же такое чат-боты и могут ли эти виртуальные собеседники изменить мир.

Что это такое и зачем это нужно?

Иными словами, чат-бот – это ваш виртуальный собеседник, программа, которая создана для имитации поведения человека при общении с одним или несколькими пользователями. Это позволяет предприятиям дистанционно общаться с клиентами в режиме 24/7, выполнять заказы, выслушивать жалобы и рекомендации. Чат-боты также отвечают на вопросы, используя автоматически генерируемые искусственным интеллектом самые исчерпывающие ответы.

Новые истории успеха

Чат-боты внедрены в электронную коммерцию всего несколько лет назад, хотя уже давно создан и успешно протестирован компьютерный интеллект по имени Elise – с тех пор прошло более полувека. Два года назад одним из пионеров разработки чат-бота в Кремниевой долине стал экс-генеральный директор российской сети VKontakte Павел Дуров, создавший в США мессенджер Telegram. В его приложении StoreGram доступны к загрузке уже сотни чат-ботов.

У нас есть и свои примеры – латвийская компания машинных переводов Tilde Innovation Lab запустила чат-бот Laura – прототип чат-бота, совмещающего распознавание речи, искусственный интеллект и реалистичную 3D-анимацию.

Главный принцип действия всех чат-ботов – максимум удобства, максимальная конверсия и коммуникация между потребителем и поставщиком товаров или услуг онлайн-коммерции.

Единственный недостаток машинного разума – он еще не достиг интеллектуальной гибкости homo sapiens, впрочем, уровень узкоспециализированного консультанта не требует разносторонней эрудиции. Это роботы с голосовым режимом, позволяющие играть на бирже, использовать финансовые технологии, заниматься спортом, вызывать такси, арендовать машину, планировать и бронировать путешествия и способные делать многое другое.

Прогнозируется, что виртуальные консультанты приведут к значительной эволюции в сфере онлайн-услуг, но полностью вытеснить человека с его умением интуитивно находить и принимать сложные многоуровневые решения они не смогут.

Какие бывают чат-боты?





Почти образец и легенда электронной коммерции – это мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat китайского холдинга Tencent, который в конце прошлого года стал самой дорогой корпорацией Китая. WeChat появился до начала активации чат-ботов на Западе, и сегодня практически является монополистом.

Большая часть трафика WeChat, конечно, это общение, но есть и такие торговые операции, как заказ такси, доставка еды, покупка вещей и услуг в режиме онлайн, оплата счетов и другое.

Чат-бот Allo с функцией "умных" ответов для смартфонов Android и iOS включает бота-помощника Assistant, который может узнавать актуальный прогноз погоды и последние новости по интересующей пользователя теме, планировать ближайшие события и сообщать об имеющихся поблизости развлечениях.

Успешных примеров уже сотни и, очевидно, будет больше. Что бы не говорили консервативные ритейлеры, чат-боты – это не просто дань сиюминутной моде. В результате уже вскоре мы с вами будем разговаривать с брендами и компаниями в Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Slack и в др., и это будет восприниматься нормально.

В связи с бумом искусственного интеллекта, в интернете появилась интересная тенденция: на продажу выставляются различные по профилю бизнеса чат-магазины. Они продаются "в готовой упаковке" с привязкой к определенному мессенджеру, где уже существует сложившийся сегмент возможных покупателей.

Заменят ли чат-боты людей?

По сообщению ВВС, более 50% привычных для нас сегодня профессий к 2035 году могут исчезнуть благодаря автоматизации процессов, использованию искусственного интеллекта и ботов.

Топ наиболее уязвимых сфер, с сотрудниками которых уже начинают конкурировать различные программы, напоминает эволюционную теорию естественного отбора сэра Чарльза Дарвина, исключающую слабые звенья.

В блоге партнеров BlueOrange Bilderlings Pay представлен обзор профессий, рискующих оказаться неконкурентоспособными в сравнении с искусственным интеллектом.

Материал подготовлен в сотрудничестве со специалистами Bilderlings Pay