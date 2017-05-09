Детям, воспринимающим окружающий мир только через ощущения или все свои дни проводящим в кресле-каталке, очень важно научиться жить самостоятельно. Они тоже хотят воплотить свои мечты, учиться вместе со здоровыми детьми, ездить верхом на лошади, кататься на яхте и заниматься интересным делом, добиваться и побеждать, а их родители мечтают гордиться успехами и достижениями своих детей.

Возможность выйти из четырех стен

Молодым людям с нарушениями зрения и двигательных функций важна сама возможность быть в обществе. А для этого необходимы специально оборудованные места, куда они могли бы добраться своими силами. Чтобы развивать самостоятельность и вовлекать молодых людей в общественную жизнь, уже третий год организуются интеграционные лагеря, где ребята занимаются, проводят время с такими же подростками, без деления на особенных и здоровых. Именно это объединяет и помогает тем и другим совершенствовать себя.

"Опыт показывает, что серьезным препятствием для интеграции незрячих и слабовидящих служит порою неспособность окружающих поверить в этих людей. А те, кто хочет и может помочь, не всегда знают, как это сделать. Важно, чтобы все мы поняли, что молодые люди с нарушениями зрения или иными физическими изъянами – не обуза, они могут внести свой посильный вклад и быть полезными обществу. В свою очередь незрячие тоже должны знать, как и что они потенциально могут сделать для общего блага", – рассказывает организатор интеграционных лагерей, руководитель общества "Es Redzu" (Я вижу) Айвия Барда.

"Незрячим или слабовидящим детям и молодым людям интеграция в общество нужна ничуть не меньше, чем зрячим требуется осознание различий и их принятие. Испытывающие серьезные проблемы со здоровьем люди в такого рода лагерях учатся раскрепощаться, знакомятся, заводят друзей, получают новые навыки и нередко именно там ставят перед собой конкретные, достижимые цели для своего развития и благополучного будущего. Дети способны служить друг другу образцом, и один ребенок с особыми потребностями может изменить отношение десяти здоровых сверстников. Здоровых же детей и подростков такие интеграционные лагеря учат милосердию, и это второй, не менее важный результат подобных начинаний,» - отмечает меценат проекта - член правления благотворительного фонда "BlueOrange Charity" Ингрида Шмите.

Попытаться один день прожить в темноте

Дети с особыми потребностями – незрячие или слабовидящие, с нарушениями двигательных и других функций – всю жизнь учатся жить в мире, мало приспособленном для особенных людей. В то же время здоровые люди, не часто встречающие в обыденной жизни людей с особыми потребностями, даже представить не могут, с какими трудностями для них сопряжены вроде бы простейшие действия.

У девятнадцатилетнего Карлиса, с самого начала посещающего такие лагеря, особенно яркое впечатление осталось после того, когда он решил надеть на глаза повязку и испытать на себе, что чувствует его незрячий друг. "Это открыло для меня совсем другой мир, переживание было сильнейшим – это действительно тяжело. Но самое трудное было под конец дня, когда все совместные занятия закончились, и я остался в одиночестве. Поводырь ушел, и у меня была возможность выбора – сесть играть с другими в специальные карты, со шрифтом Брайля, или лечь спать. И когда мне разрешили снять повязку, вот тогда я познал суровую истину: я-то могу снять повязку, а вот ребята с нарушениями зрения – не могут!"

Карлис признает, что именно в лагере начал понимать, что люди с особыми потребностями больше всего хотят делать то же, что и другие, и быть независимыми. "Наши сверстники с особыми потребностями, как и любой из нас, могут посмеяться над собой, оказавшись в неловкой ситуации. Если мы будем их постоянно опекать в каждой мелочи, им будет трудно поверить в себя, они будут постоянно ждать помощи, и страх станет лейтмотивом их жизни. Помогать слишком мало или помогать слишком много – это две крайности".

Доступность среды ограничена

В этом году один из зимних лагерей был организован в Риге для предоставления культурных и спортивных возможностей молодым людям с нарушениями зрения и двигательных функций. Участники лагеря катались на коньках, вместе посещали музеи, выставки, занимались танцами, встречались с людьми с особыми потребностями и твердым характером: незрячей писательницей Франциской Эрмлере; художницей Анной Кенне, передвигающейся в кресле-каталке; незрячим певцом и страстным любителем радио Эдийсом Фуксисом, мечтающем о создании собственного радиоканала. Все активно общались и делились опытом, какие объекты в городе по-прежнему остаются для них недоступными.

"Как человек, лишенный зрения, я впадаю в панику, если мне приходится пользоваться лестницей. Чтобы попасть в Национальный художественный музей, мне пришлось взбираться по отвесной лестнице без перил. Только что прошедшее реновацию здание не приспособлено для людей с особыми потребностями. Для нас очень важна эта возможность передвижения не только в музеях и концертных залах, но и повсюду без исключения – в любом учреждении, в любом магазине", – отмечает Франциска Эрмлере, потерявшая зрение три года назад, но продолжающая писать и издавать книги из серии "Рижские детективы".

Студентка 1-го курса факультета журналистики высшей школы "Turība" Анастасия Проскурякова (девушка незрячая) тоже считает, что Рига и другие города Латвии еще не подготовлены для передвижения людей с особыми потребностями. "Но если не готова среда, то ты можешь приспособиться сам. Лично я научилась обходиться без специальной маркировки на тротуаре и пищащих светофоров, которых в городе не так уж и много. В музеях очень не хватает аудиогидов, особых скульптур и тактильных картин, воспринимаемых на ощупь. Но и это не самое важное. Главное – возможность быть в обществе, говорить с разными людьми, осваивать новые вещи", – убеждена Анастасия.

В свою очередь незрячий Эдийс Фуксис отмечает, насколько важен адаптированный общественный транспорт: "Теперь у некоторых новых автобусов снаружи находится динамик, и можно слышать, куда он направляется. Плохо, когда во время движения не объявляются остановки. В Риге есть достаточно хорошо оснащенные маршруты, но их немного. Разумеется, важен человеческий фактор, насколько дружелюбны водители и пассажиры".

Поддержать, воодушевить и мотивировать

Весной в Аматциемсе в лагере собралось более 25-ти человек, молодых людей с особыми потребностями и их друзей. Программа бала насыщенной: разнообразные тренировки, спортивные занятия, современные и аутентичные танцы, походы и ориентирование на местности. Молодые люди познавали, открывали для себя особенности повседневной жизни незрячих людей и совместно развивали лидерские качества. Темы общения были посвящены постижению происходящего в человеке – страху, ожиданиям, внутренней силе, ответственности, сочувствию.

"Молодые люди с особыми потребностями очень хорошо понимают свою ситуацию, им надо предоставить возможность быть и в обществе, и среди себе подобных. В наших лагерях они учатся себя мотивировать, "не опускать руки", оказывать взаимную поддержку. Они обмениваются позитивной энергией и вдохновляют друг друга", – рассказывает тренер лагеря Атис Кеньгис.

Атис считает, что молодому человеку зачастую трудно обозначить достойную цель и сформулировать, чего именно он желает, что его действительно интересует, кем ему хочется стать, чего добиться. И тут его надо поддержать, показать положительные примеры, помочь это умение развить. "В первую очередь мы ставим цель. Она может быть предельно конкретной и на первый взгляд простой. Например, для юноши с проблемами со зрением вызывающей целью может быть танец с первой красавицей класса на школьном балу. Тогда в первую очередь надо научиться танцевать, и делать это красиво. Такая цель по важности не уступает другим крупным целям. В лагерях определение разнообразных целей является одной из главных тем. Если этим занимается вместе несколько человек – это очень мотивирует", – рассказывает Атис Кеньгис.

Подать руку правильно

"В Латвии молодежь с особыми потребностями сталкивается не только с неинформированностью общества, но и со страхом или неподготовленностью людей. Нежелание контактировать нередко основано на растерянности и боязни сделать что-то не так. К тому же нынешняя система, к сожалению, больше направлена на изоляцию молодых людей с особыми потребностями от общества – им платят пособие, но не мотивируют работать. В итоге тем, кто хочет достичь чего-то большего, требуются особая решимость и личная инициатива. Но эту инициативность и лидерские качества надо помогать тренировать и развивать", – отмечает организатор лагерей, руководитель общества "Es Redzu" Айвия Барда.

Общество "Es Redzu" не намерено останавливаться на достигнутом, и следующий интеграционный лагерь при поддержке благотворительного фонда BlueOrange Charity будет организован в конце июня. В живописном Аматском крае дети и молодые люди с особыми потребностями вместе со своими товарищами смогут познакомиться с иностранными друзьями, обменяться опытом, как реально преодолевать сложности мира, где зрение или способность свободно бегать воспринимаются как данность.

Каждому, кто желает стать другом и спонсором этого интеграционного лагеря, будут полезны реквизиты для пожертвований:

Фонд "BlueOrange Charity"

Юридический адрес: ул. Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija

Рег. № 50008218201

№ счета: LV59 CBBR 1123 2155 0001 0

Цель пожертвования: Nometnei (на лагерь)

Весенний лагерь в Аматском крае. Завершение дня занятий вместе с кинологами – специалистами по канистерапиии и четвероногими друзьями.

В материале использованы фотографии Илмарса Знотиньша и Мартина Кудрявцева.

Материал подготовлен в сотрудничестве с благотворительным фондом BlueOrange Charity