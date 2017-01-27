В мире используется уже давно

Привлечение заемных средств через эмиссию облигаций в мире известно давно и очень широко применяется для диверсификации источников финансирования, если предприятие в достаточном объеме не имеет доступа к банковскому кредиту или желает улучшить денежный поток.

По данным ЕЦБ, нефинансовым предприятиям еврозоны облигации обеспечивают около 18% заемного капитала. В новостях часто сообщается о масштабных эмиссиях ценных бумаг крупных мировых корпораций.

Латвийский опыт

В Латвии нормативные акты и правила фондовой биржи благоприятны для малых, средних и крупных предприятий – облигации может выпустить и общество с ограниченной ответственностью, и акционерное общество. Между группами предприятий существуют различия по принципам деятельности и возможностям привлечения финансирования:

малые предприятия имеют недолгую историю деятельности и малую долю рынка;

средние предприятия стремятся сбалансировать амбициозные планы развития с рентабельностью;

крупным предприятиям более доступны банковские кредиты по низким ставкам.

Но в определенных условиях можно найти знаменатель и сбалансировать объем заемных средств с их приемлемой ценой. Эмиссия облигаций выгоднее привлечения акционерного капитала, поскольку является более дешевым источником финансирования и исключает возможность потери контроля над предприятием.

В зависимости от обстоятельств эмиссия облигаций может быть включена в список фондовой биржи. Для инвесторов это является свидетельством того, что предприятие высоко ценит открытость и будет регулярно публиковать финансовые отчеты и другую важную информацию. За всеми котируемыми на бирже предприятиями наблюдает Комиссия рынка финансов и капитала.

Объем привлеченных средств растет

В последние годы в Латвии также растет количество предприятий, интересующихся возможностями привлечения финансирования посредством эмиссии облигаций. Помимо успешных примеров других компаний, этому способствуют регулярные информативные мероприятия. По сравнению с 2015 годом суммарный объем эмитированных в Латвии долговых ценных бумаг в 2016 году вырос на 31%, до 561 миллиона евро, что включает в себя и банковские выпуски.

BlueOrange является одним из немногих в Балтии банков, уже более шести лет не только организующим эмиссии облигаций для предприятий, но и целенаправленно развивающим этот финансовый инструмент. В прошлом году банк организовал выпуски долговых ценных бумаг для трех эмитентов, а общая сумма запланированного финансирования превысила 61 миллион евро. Для развития экономики Латвии это означает рост конкурентоспособности предприятий и новые рабочие места.

В общей сложности специалисты банка организовали более 40 закрытых и публичных эмиссий с привлечением широчайшего круга инвесторов – банков, пенсионных и инвестиционных фондов, частных лиц, располагающих крупными средствами, и индивидуальных вкладчиков.

В Латвии эмиссия облигаций в качестве альтернативного источника финансирования до сих пор использовалась главным образом банками, отдельными производственными предприятиями, компаниями, работающими в сфере альтернативного кредитования, недвижимости и оптовой торговли. В будущем к этим отраслям могут добавиться сектор IT и сфера услуг.

Источник актуальной информации

Для большего понимания столь важного для бизнеса финансового инструмента и одновременно популяризации эмитентов облигаций и выпускаемых ими ценных бумаг специалисты BlueOrange разработали специализированный веб-сайт www.highyield.eu, где обобщены актуальные предложения рынка облигаций Балтии и представлена полезная информация для начинающих инвесторов.

Все упомянутые на сайте highyield.eu эмиссионные проспекты зарегистрированы Комиссией рынка финансов и капитала Латвийской Республики и включены в биржевой список Nasdaq Riga. Это указывает на качество данных инвестиций и выгодно отличается от многих известных платформ, таких как Twino или Mintos.

ЧТО ТАКОЕ ОБЛИГАЦИИ?

Облигации – это долговые ценные бумаги, эмитируемые предприятиями, государствами и самоуправлениями для заимствования денег у инвесторов. Эмиссия облигаций позволяет привлекать средства институциональных инвесторов, в том числе пенсионных фондов, а также частных лиц.

Требования к предприятиям-эмитентам

Не менее трех лет истории успешной основной деятельности

Финансовый отчет за предыдущий год, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS)

Четко определенная стратегия бизнеса и использования привлекаемого финансирования

Профессиональная управленческая команда, готовая публично рассказать о предприятии

Желаемый объем эмиссии – несколько миллионов евро

Организованные BlueOrange (Baltikums Bank AS) эмиссии облигаций в 2013-2016 годах

Elko grupa AS – 50000000 EUR

SIA Express Credit – 5000000 EUR

SIA VIA SMS Group – 12400000 EUR

Elko grupa AS – 8000000 EUR

AS Mogo – 20000000 EUR

SIA Baltic Dairy Board – 950000 EUR

SIA ExpressCredit – 8 500 000 EUR

AS Muganbank – 7 000 000 USD

Янис Дубровскис