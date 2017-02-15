О поддержке студенческих стартапов рассказывают руководитель IdeaLAB РТУ Лиене Рубина и руководитель Фабрики дизайна РТУ Гунтис Куликовскис.

IdeaLAB РТУ – не инкубатор бизнеса

Перемены произошли осенью прошлого года. До этого, с 2009 года, мы работали как Инкубатор бизнеса студентов РТУ – предоставляли помещения, доступ к ресурсам РТУ, инфраструктурную и консультационную поддержку. Но с развитием культуры стартапов в Латвии менялись и студенческие идеи. Если раньше они были значительно проще, более приземленные, то теперь созданные студентами продукты стали амбициознее и сложнее. Осознав, что потребности кардинально изменились, мы трансформировались в пространство "сделай сам" (в мире известное как makerspace).

Во-первых, кроме экспертов и консультантов у нас есть оборудование, позволяющее изготовить прототип и даже небольшую серию готовых продуктов. Во-вторых, у нас нет характерных для инкубатора требований достичь определенного результата за конкретный срок. Это место для проб. Часть, попытавшись, осознает, что идея "не выстрелит", или желает заняться чем-то совсем другим. И это тоже хороший результат, поскольку такой драгоценный ресурс, как время, грех тратить на то, что не будет работать.

Развить идею и запустить в производство

IdeaLAB открыта для каждого, у кого есть идея или желание действовать. К нам приходят студенты с идеями очень разной степени готовности. Для каждого мы подбираем нужную форму сотрудничества, помогаем создать и развить команду. На протяжении года проводятся мастер-классы, посвященные различным этапам внедрения инноваций, развитию и коммерциализации идей, выбору модели бизнеса, формы предпринимательской деятельности и т.п. Для экспериментов и производства есть высокооборотная фреза, токарные станки, четыре различных индустриальных и несколько любительских 3D принтеров, лазерные резаки, гравировальное оборудование, заметно удешевляющее изготовление пресс-форм в сравнении с отливкой из стали. Такая технологическая база нигде в Латвии недоступна, но очень полезна студентам, так как экономит огромные инвестиции, которые в обратном случае стартапу пришлось бы вложить в производственное оборудование и создание прототипа.





Часть доступного участникам IdeaLAB РТУ оборудования в помещениях "the LAB"

В конце февраля прошли промежуточные презентации, где свои идеи и результаты были приглашены представить 68 команд. Из них 22 были отобраны для дальнейшей работы уже в индивидуальном порядке, с привлечением наставников, коучей и прочих сил поддержки.

Каждый отвечает за себя

Хотя мы и не стремимся оказывать давление, надо понимать, что ответственность за успешное развитие идеи каждый берет на себя. Наша задача – помочь ресурсами. Культура стартапов стала общемировым трендом, и у многих сложилось мнение, что это весело, и в первый же год потекут миллионы. На деле это тяжкий труд, требующий высочайшей самодисциплины и самомотивации. Терпение, ответственность и целеустремленность – вот главные качества, помогающие дойти до результата, ибо быстро ничего не происходит.

Идеями надо делиться

Многие поначалу боятся озвучивать свои идеи. Но это необоснованно. Во-первых, в мире все уже изобретено, и мы занимаемся инновациями четвертого или пятого уровня, когда из существующих продуктов складываются новые комбинации. Во-вторых, если кто-то окажется проворнее и перехватит твою идею, значит, это не то, чем ты горишь и можешь довести до конца. Не секрет, что в бизнесе главное человек. Инвесторы тоже в первую очередь вкладывают в людей, а не в идеи. Общение с намного повышает шансы найти партнеров, наставников, единомышленников и "отшлифовать" свою идею.

Раздражение как источник вдохновения

Так как бизнес-идея часто рождается из того, чего не хватает самому, продукты преимущественно ориентированы на потребительский сегмент (B2C). Выпуск таких продуктов на рынок требует огромных затрат, поэтому мы побуждаем осознать, актуальна ли конкретная проблема для кого-то еще, и максимально сузить целевой рынок. Латвия – фантастический тестовый рынок для любого продукта, но в плане рынков сбыта доминируют Скандинавия и Европа. В меньшей степени – США, Канада, Россия и СНГ. Впрочем, в эпоху электронной коммерции границы весьма условны – одно из зародившихся здесь предприятий только что получило заказ с Гавайских островов, хотя казалось бы – где мы, а где Гавайи.

Как развить культуру инноваций в Латвии?

Хорошо, что в Латвии 15 региональных инкубаторов – это означает, что поддержка молодого бизнеса обширна и не сконцентрирована только в Риге. Не менее стремительно нужно создавать места для творчества и практической реализации идей. И чтобы работать там могли не только студенты и школьники, но и опытные предприниматели, желающие развить что-то новое. В мире такое движение называют makerspace – в обмен на небольшой ежемесячный взнос предоставляется возможность встретить единомышленников, поэкспериментировать над своей идеей, создав прототип или даже начав производство. В сегодняшней среде стартапов, где доминируют запредельно высокие технологии, для начала бизнеса нужны известные технические возможности, а это очень дорого.

Важно действовать в тех направлениях, где мы сильны. Правильное определение государственных приоритетов может создать столь важное международное взаимодействие с другими стартап-коммунами, чтобы мы были интересны миру и перед нами тоже открылись двери. В сфере стартапов мы говорим не о Латвии, а о мире. Государственный подход к развитию инноваций одновременно означает расширенный взгляд на всю систему – способность создать бизнес и уникальный продукт начинается гораздо раньше университета или инкубатора, еще в школе.

С поддержкой IdeaLAB

Идеи очень разные – одни основаны на сложных инженерно-технических решениях, другие на дизайне и искусстве. Некоторые примеры.

TRACE

Уникальное устройство, позволяющее тренироваться в спортивной стрельбе с самого раннего возраста и помогающее анализировать точность выстрелов и прогресс стрелка. Как в любом спорте – чем раньше начинаешь тренироваться, тем выше шансы стать спортсменом мирового уровня. Законодательство многих стран не позволяет до определенного возраста использовать для тренировок даже пневматическое оружие. Trace эту проблему решает, помогая рождению мировых звезд!

QUUBE

Дизайнерский органайзер для письменных принадлежностей, сверхъемкий и экологически безопасный.

Winmill

Устройство для хоккейных тренировок следующего поколения, способное производить броски и передачи, исходя из позиции игрока в воротах и движения на площадке. Функция повтора видео и анализа статистики помогает улучшить качество тренировок и способствует росту мастерства.

CozyCell

Модульная беспроводная станция зарядки мобильных устройств для общественных мест (см. фото).





TreeHouse Place

Строительство платформ домов на деревьях как для мероприятий по сплочению команды, так и для создания необычных мест отдыха.

DronePlan

Более доступное стандартное программное обеспечение для управления дронами.

Лиене Рубина выражает большую благодарность BlueOrange за поддержку развития IdeaLAB РТУ в проектном сезоне 2016/2017 гг.

*Более подробно о менторинге можно узнать здесь.





Руководитель IdeaLAB РТУ Лиене Рубина и руководитель Фабрики дизайна РТУ Гунтис Куликовскис

Все фото из архива IdeaLAB РТУ