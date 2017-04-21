Это поняли такие мировые гиганты, как Yahoo, Microsoft, Volkswagen и Deloitte, внедрившие в бизнес игрофикацию, или геймификацию. Пока одни саркастично улыбаются, считая это забавой, просто убивающей время, другие на сотнях примеров доказывают – грамотное применение игровых элементовповышает доходность, мотивирует работников и клиентов, повышает продажи и прочие важные для предприятия показатели.

Где угодно – можно устроить соревнование для достижения конкретной цели среди работников или использовать для отбора персонала. В Латвии уже есть примеры компаний, где вместо традиционных собеседований потенциальным работникам предлагается посостязаться в эрудиции с лучшим экспертом команды или "помериться" навыками с ведущим программистом. А уже после этого неизбежно следует интервью. Игрофикация широко применяется и в отношениях с клиентами, в частности, на этом построены все программы накопления баллов, реализуемые супермаркетами. Сравнительно легко использовать такой подход для повышения эффективности работы небольшого коллектива – это не потребует больших финансовых вложений, достаточно выделить управленческие ресурсы для контроля над процессом и определить вознаграждение. Например, если требуется найти идею для проекта или решить определенную проблему, можно сформировать команды, которые в течение недели будут работать по отдельности, а потом презентуют результат. Победители получают, во-первых, признание, а во-вторых, небольшой, но ценный приз– подарочную карту, дополнительный выходной и т.п. В итоге выигрывает бизнес.

Что делает игру увлекательной? Дух состязания, возможность себя показать, ответить на вызов, превзойти других, научиться чему-то новому, добиться признания и получить награду. Геймификация, или игрофикация (от английского gamification), заключается в применении элементов игры в ситуациях, никак не связанных с игрой. Это направление, ставшее новым инструментом бизнеса, уже пару лет как будоражит деловой мир. Нам нужен азарт– и на футбольном поле, и за офисным столом, при покупке продуктов и использовании услуг. Причем речь идет не про безоглядную гонку за "пряником", а про внесение азарта в уже привычные и поднадоевшие процессы.

Как это внедрить?

Применение игрофикации с привлечением обширной аудитории, например, клиентов, требует серьезной подготовки и инвестиций. Вероятнее всего, понадобится техническое обеспечение, разработка мобильного приложения или платформы для обобщения и сравнения результатов. Хотя бывают ситуации, когда для внедрения игрофикации не требуется почти ничего, кроме решимости.

Как и во многих делах, здесь все зависит от руководит­еля, так как предпосылками для внедрения игрофикации служат цели и направленность корпоративной культуры. Если руководитель консервативен и считает игрофикацию баловством, то его трудно будет убедить в обратном. Но если корпоративная культура способствует этому и путь свободен, остается придумать игру. Здесь надо отметить, что игрофикация – не забава. С внедрением игрофикации работники не станут вдруг несерьезно относиться к своим обязанностям и клиенты не разбегутся. Это соревнование, развивающее в людях азарт, позволяющее легче преодолевать препятствия и быстрее добиваться цели, активнее использовать тот или иной продукт или услугу.

Камни преткновения

Игра – это определенная логическая цепочка, состоящая из нескольких звеньев:формирование команды, начало соревнований, развитие, финиш и награда. Но если с первым этапом большинство справляется легко, то последние нередко забываются, особенно вознаграждение. Оно не обязательно должно быть финансовым. На самом деле тенденции управления человеческими ресурсами и ряд исследований доминирующего сегодня на рынке труда поколения миллениалов* подтверждают, что деньги их не мотивируют. По умолчанию подразумевается плата за вклад, но это не рассматривается как дополнительный стимул. Азарт появляется благодаря возможности состязаться, победить, добиться признания и получить награду, связанную с конкретной личностью, например, повышение своего статуса в коллективе. Разумеется, можно использовать и денежные премии, но их нужно сочетать с иного рода бонусами.

Две вещи, о которых стоит помнить

Во-первых, игрофикация – не забава. В этом и есть существенное отличие от игры, поэтому не нужно бояться применять этот подход предприятиям жестко регламентированных отраслей, таких как медицина, юридические услуги или финансы. Например, BlueOrange – банк, который не боится экспериментов и поддерживает применение нестандартных решений для достижения целей.

Во-вторых, в игре есть проигравший, но нет поражения. Победителем в своем роде становится каждый принявший участие. Поэтому при внедрении игрофикации надо продумать и награждение победителей, причем оно должно выгодно отличаться от ранее используемого компанией. Привычные квартальные премии или скидки для лояльных клиентов за счет остальных, менее успешных, тут не годятся – довольной не будет ни та, ни другая сторона.

Успехов!

Материал подготовлен совместно с Управлением общественных отношений и коммуникации BlueOrange





*Millenials – миллениумами, или, поколением Y называют родившихся в период времени с 1980 до начала 2000 годов.

Примечание. BlueOrange – торговый знак, который использует Baltikums Bank AS.