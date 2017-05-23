Ловкость пальцев

Самая популярная технология – идентификация человека по дактилоскопическому* отпечатку. Она основана на гипотезе о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека, выдвинутой англичанином Уильямом Гершелем до начала Первой мировой войны. Эта гипотеза подтверждена мировой практикой полицейских и разведывательных служб.

В 2011 году Франция ввела дактилоскопию после похищения из Лувра картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" – резонанс от этого преступления стал хорошей рекламой первому методу биометрической идентификации личности. Сегодня метод опознания по отпечаткам принимается криминалистами и судами как достоверный на 100%.

Отпечаток пальца – это универсальный ключ. Примеры из сегодняшней реальности: разблокировка дверей и карт памяти, оплата банковских счетов, вход в компьютер, запуск системы зажигания автомашины. Но наиболее востребована дактилоскопия как метод идентификации личности в сфере финансовых технологий и интернет-технологий.

Здесь стоит вспомнить удобный платежный сервис Apple Pay, в котором с 2014 года, начиная с флагмана iPhone5s, и уже во всей 6-й серии этот метод используется для проведения транзакций. Сканер отпечатка Touch ID находится под единственной кнопкой на лицевой стороне телефона. Хотя еще ранее другая корпорация США, Motorola, стала двигаться в этом направлении, выпустив флагманский телефон с этим устройством.

Британская компания WorldPay при поддержке Visa пошла еще дальше и попробовала доказать, что отпечаток пальца можно использовать не только в качестве альтернативы кодовому паролю, но и как самостоятельный платежный инструмент. В тесте биометрический платежный сервис FingoPay "привязал" скан отпечатка указательного пальца к платежной карте пользователя. Расплатиться в любой торговой точке, где вместо или вместе c POS-терминалами могут быть установлены сканеры отпечатков пальцев можно будет без устройств с функциями мобильного платежа – нужно только прикоснуться пальцем к сканеру. Масштабы внедрения этого решения зависят только от желания торговцев предлагать клиентам новый вид сервиса – а, как известно, торговый бизнес обладает значительной силой инерции.

Голосовая идентификация

Сегодня для входа в мобильный банкинг и совершения платежа пользователю необходимо пройти несколько уровней проверки: ввести свой ID-номер, пароль, уникальный код безопасности, а затем повторить код для совершения покупки. Американский банк Wells Fargo упростил этот долгий и порой раздражающий процесс, внедрив для аутентификации пользователя биометрические технологии распознавания голоса: потребителю стало проще подтверждать факт покупки, повысился уровень лояльности, а банк получил новых клиентов.

Система распознавания голоса внедряется в call-центрах банков, позволяя без кодового пароля подтвердить подлинность личности клиента. Система обращается в архив банка и сравнивает голос звонящего с оригиналом, который был записан ранее и отождествляется с владельцем счета. Еще недавно сложно было предположить, что защита банковского счета может основываться всего на одном селфи – но это становится реальностью. Ожидается, что крупнейший интернет-магазин Alibaba первым из глобальных маркетплейсов позволит пользователям смартфонов подтверждать платежи с помощью селфи.

Ваше лицо – доступ к счету

Индивидуальные особенности человеческого лица заставляют многие компании, занимающиеся биометрическими технологиями, работать в этом направлении идентификации – в режиме онлайн, как об этом упоминалось ранее. Финский стартап Uniqul развивает подобную систему в ритейле уже четыре года. По задумке разработчиков из Uniqul, благодаря уникальному безопасному алгоритму распознавания лиц, в магазинах можно будет "расплатиться своим лицом". В этом случае лицо покупателя на кассе магазина сканируется, сверяется с оригиналом в базе, и платежные данные покупателя передаются в платежную систему для оплаты покупки. Покупателю не нужно даже доставать кошелек и карту, реквизиты его банковского счета хранятся в системе.

Китайские инженеры из Tzekwan Technology вместе с учеными университета Цинхуа разработали первый в мире банкомат, который будет использовать вместо стандартного PIN-кода технологию распознавания лица. Устройство использует камеру для сканирования лиц клиентов и сравнивает изображения с сохраненными в базе данных фотографиями. Такую же технологию японская корпорация NEC внедряет в магазинах Японии.

В Samsung новые модели смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus оснастили всеми современными способами авторизации – сканером отпечатков пальцев, сканером сетчатки глаза, функцией распознавания лица, но в сфере финансовых технологий последний способ защиты является наименее действенным. Для того чтобы получить доступ к данным смартфона, потребуется лишь фото его владельца, которое легко можно найти в социальных сетях.

Как заявляют в Apple, новая линейка iPhone со сканером радужной оболочки глаза появится в 2018 году. В данном случае возникает конкуренция уже не только на уровне лидеров глобального рынка смартфонов, но и между решениями в области биометрии.

Экономика по требованию

Современные биометрические способы идентификации личности становятся все более распространенными в связи с изменениями в самой структуре мировой экономики, которую часто называют Economy on Demand, или "Экономика по требованию".

По прогнозам, в 2021 году в мире будет насчитываться около 21 млрд. онлайн-устройств. Развитие Интернета вещей** накладывает свои требования на все отрасли экономики – торговлю, финансовые услуги, контроль за безопасностью, медицину и образование.

Практический пример использования решений биометрии, совместимых с передачей данных для идентификации по соединению RFID/NFC***: в одной из московских школ в конце 2016 года был запущен бета-тест сервиса, позволяющего детям оплачивать обеды в столовой и проходить в здание школы после установления личности путем сканирования ладони. Биометрический сканер посредством инфракрасного излучения считывает рисунок вен ладони, а специальная встроенная оптическая система переводит полученное изображение в математический код. Для оплаты питания школьнику необходимо только поднести ладонь к сканеру, который за секунды распознает ладошку, сверит ее с ранее присвоенным кодом, и сумма за питание автоматически спишется с банковской карты родителей. При этом родители могут получать SMS с детальной информацией о питании ребенка.

Процесс внедрения биометрических технологий в бизнес и другие области жизни тормозят два фактора: консервативность общества и бесконечные обсуждения этичности подобного тотального контроля. Однако плюсы от применения биометрических технологий налицо: это легкий безопасный доступ к рабочим местам и сетевым ресурсам, более высокая скорость и надежность коммуникаций на всех уровнях, а также высокая степень безопасности.

В сфере электронной коммерции массовый переход на новые биометрические стандарты учета и контроля ожидается в течение ближайших трех лет. Например, с помощью камеры, акселерометра (прибор, который призван помочь смартфону определять положение, а также расстояние перемещения мобильного устройства в пространстве) и GPS смартфоны могут собирать широкий спектр данных о своем владельце, отслеживая его типичные выражения лица, другие поведенческие особенности, а также ежедневные маршруты. Совокупность всех этих факторов, как рассчитано, в 10 раз надежнее одних лишь отпечатков пальцев и в 100 раз надежнее паролей и PIN-кодов.

Какие решения биометрического контроля станут реальностью финансовых технологий, BlueOrange изучил совместно с Bilderlings Pay.





* Дактилоскопия (от греческого) – палец и смотрю, наблюдаю. Способ опознания (идентификации) человека по отпечаткам пальцев.

** Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - устройства, взаимодействующие не только с пользователями, но и друг с другом. Например, кофеварка с доступом в интернет-сеть.

*** RFID/NFC – беспроводные технологии. NFC означает коммуникация ближнего радиуса действия, RFID – радиочастотная идентификация. Обе технологии используют радиосигнал для поиска меток и отслеживания целей. RFID/NFC постепенно приходят на смену штриховому кодированию.

Примечание. BlueOrange – бренд, используемый AS Baltikums Bank.



