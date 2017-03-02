Мы живем в цифровую эпоху, но оказывается, что молодое поколение на рабочем месте высоко ценит прямое общение и теплые, душевные отношения с коллегами. Как этого добиться – над этим крепким орешком сегодня ломают головы создатели политики по управлению персоналом во всем мире.

Работают, чтобы сделать мир лучше

Сегодня представители молодого поколения, так называемые миллениалы, сотрясают рынок труда своими представлениями о том, для чего люди вообще ходят на работу, и какой должна быть современная рабочая среда. И все же, как выясняется, для молодых людей дружеские отношения с коллегами очень важны.

Еще важнее они для поколения Z, родившегося уже в цифровую эру, после 2000 года. Исследование Sparks&Honey* показало, что это поколение технологий особо ценит прямое, face-to-face (англ. лицом к лицу), общение. К тому же, чтобы талантливые и предприимчивые представители поколения Z были заинтересованы работать на кого-то, нужно создавать ценности, мотивирующие их "сделать мир лучше". Поэтому работодатель уже сегодня должен быть открытым для диалога, гибким и осознающим, что цели его бизнеса должны совпадать с мечтой поколения Z.

Чем больше друзей, тем плодотворнее труд

Бесчисленные исследования выявили прямую зависимость между удовлетворенностью человека его работой и дружескими отношениями с коллегами. Gallup*, например, точно подсчитал, что тесная дружба на рабочем месте повышает удовлетворенность работника на 50%.

Банк, как известно – это серьезное, сравнительно консервативное финансовое учреждение с жестко регламентированными обязанностями и интенсивным повседневным ритмом. В рабочее время 320 сотрудникам BlueOrange особо некогда беседовать на отвлеченные темы, чтобы познакомиться поближе. Поэтому для укрепления командного духа банк выделяет на сплочение работников весьма заметные внутренние ресурсы.





Пейнтбол, лазеры, лошади и поиски выхода...

Одним из популярнейших занятий в BlueOrange в прошлом году были самостоятельно организованные структурными подразделениями мероприятия по сплочению команд в нерабочее время. Идеи действительно поражали оригинальностью. Самым экстремальным вариантом стал лазерный бой на территории бывшей советской радиолокационной базы в Сигулде. Несколько управлений предпочли такие способы подъема командного духа, как пейнтбол и поиск выхода, или escape room. Другие устроили турнир по боулингу. Еще были совместные занятия живописью, завершившиеся созданием восьми прелестных картин, изысканный вечер дегустации вин, верховая езда для тех, кто "всегда на коне", шоколадные мастерские и пр.

В День знаний – эксперименты, планетарий и лабиринты

Другим душевным и искренним способом сплочения команды стали семейные мероприятия для работников BlueOrange. Банк уже несколько лет поздравляет с началом нового учебного года детей своих сотрудников – учеников 1-4-х классов. В прошлом году дети и родители получили приглашение творчески и интерактивно провести день в научном центре "Tehnoannas pagrabi", где в особой атмосфере дети могут понаблюдать за диковинными экспериментами, самостоятельно поработать в лаборатории чудес, осмотреть поразительную экспозицию, побывать в планетарии и поискать выход из лабиринта.

Все вместе четыре раза в год

Финансовая отрасль меняется стремительно, руку на пульсе приходится держать постоянно. Поэтому сотрудники BlueOrange каждый квартал обсуждают животрепещущие вопросы бизнеса на особых конференциях. Вторая часть мероприятия проходит активно, способствуя знакомству тех, кто не встречается по работе.

В банке до сих пор с удовольствием вспоминают вечер настольных игр в сотрудничестве с Brain Games и встречу с командой знатоков из Prāta Spēles. Но самые трогательные чувства до сих пор вызывает рождественская елочка, украшенная игрушками, сделанными руками сотрудников, и доставленная маленьким пациентам Детской больницы Gaiļezers.

Как показало вышеупомянутое исследование Gallup*, люди, имеющие среди коллег добрых друзей, в семь раз чаще полностью погружаются в рабочий процесс. О таких мотивированных и лояльных сотрудниках мечтает каждый работодатель, поэтому поощрение дружбы должно стать частью служебных "обязанностей" на любом рабочем месте.



Даце Крейцмане, руководитель Управления персонала BlueOrange (Baltikums Bank AS)

*При подготовке материала использовались данные исследований Sparks&Honey и Gallup