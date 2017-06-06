Кредитная карта как возможность получать больше и ежемесячно повышать свой доход на сотни долларов, – будничная жизнь множества американцев. Этой тенденции начинают следовать и в Европе. Банки соревнуются друг с другом, предлагая всевозможные бонусы за приобретение авиабилетов, оплату гостиниц, аренду автомобилей и др. Как использовать свою банковскую карту ответственно и с умом, не только экономя деньги, но и получая дополнительный доход?

Реальные деньги вытесняют другие бонусы

Как показывают исследования, примерно треть бонусов, накопленных на кредитных картах, остаются неиспользованными – людям не хватает времени, интереса, а кто-то просто забывает о них. В противовес этому, возможность получать на свой счет ежемесячную сумму за конкретную покупку выглядит намного привлекательнее – нет необходимости копить, подсчитывать, отслеживать, приобретать билеты, резервировать гостиницы, далеко не всегда доступные в нужное время.

В развитых странах все большее признание среди клиентов получают банковские карты с возможностью возврата части расходов, или money back. Это программа лояльности, которая обеспечивает каждому держателю карты реальные деньги за разнообразные повседневные покупки – расчеты за горючее, покупку лекарств в аптеке, покупки в определенных магазинах, обеды в ресторанах и т.п.* В зависимости от вида карты банк на счет клиента зачисляет от 1% до 5% суммы покупки, что в итоге складывается в существенный бонус.

Как показывает опрос CreditCards.com,** такой вид бонуса предпочитают 60% опрошенных держателей кредитных карт, в то время как возможность накопления на карте пунктов для покупки авиабилетов привлекает только 22% респондентов.

Что предлагают в других странах?

К примеру, Citibank в США абсолютно бесплатно предоставляет кредитную карту "Simplicity", позволяющую погашать процентные платежи за другие кредитные карты и выгодно приобретать товары в рассрочку. При этом банк не штрафует клиента за неуплату в срок, повышая процентную ставку.

Схожие возможности также обеспечивает карта "IT" компании Discover с дополнительной опцией "noforeignransactionfee", позволяющей расплачиваться в любой стране мира без уплаты комиссионных за конвертацию валюты. Однако самым большим преимуществом этой карты является возмещение 5% всех расходов на заправочных станциях.

В последние годы наблюдается тенденция – бонус возврата расходов имеет конкурентное преимущество перед популярной возможностью накопления на кредитной карте пунктов для оплаты полетов или резервации гостиничных номеров. Банки Capital One и Bank of America предоставляют такие возможности, особенно выгодные для активных путешественников, – карты этих банков предлагают возврат средств за путешествия, гостиницы, экскурсии и рестораны.

Узнаваемые банки России – Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф Банк и многие другие – тоже заинтересованы в том, чтобы клиенты пользовались именно их картами, и они предлагают ряд возможностей по возврату средств. При этом возврат все чаще предоставляется людям со средним уровнем доходов, а не только состоятельным клиентам.

В чем выгода банков?

Этот вопрос задают чаще всего. Открыто говоря, на бесплатных картах, приносящих клиентам дополнительный доход, банки не зарабатывают. Такие программы лояльности повышают престиж банка, стимулируют его узнаваемость, одновременно повышая лояльность и доверие существующих клиентов.

Банковский счет, приносящий прибыль, – реальность и в Латвии





В Латвии возможности накопления денег с банковской картой за осуществляемые покупки пока еще достаточно ограничены. Однако стремительное развитие технологий, снижающее расходы банков и позволяющее свободные средства направлять на создание привлекательных бонусных систем, дает новые возможности и потребителям в нашей стране.

BlueOrange – первый банк в Латвии, создавший в январе 2017 года специальное предложение для частных лиц – комплект "100%", позволяющий реально зарабатывать с помощью карты. На положительный остаток карточного счета начисляется доход в размере 5%, а также происходит возмещение расходов – money back в размере 5% от суммы покупок, сделанных на заправочных станциях. ***

По расчетам BlueOrange, используя данное предложение бесплатных услуг банка (неограниченное количество платежей в EUR в Европе, банковская карта MasterCard Classic и пр.), выгода от карты, на которую зачисляется заработная плата, расходуемая на повседневные нужды, в среднем может составлять до 110 евро в год и больше.

Например, если клиент каждый месяц получает на счет зарплату в размере 700 евро, постепенно тратит эту сумму на оплату счетов и снимает наличные, то в среднем на протяжении года остаток счета может составлять порядка 500 евро. На сумму остатка клиент получает 5% годовых, или 25 евро. Если клиент к тому же тратит 70 евро в месяц, или 840 евро в год, на бензин, то с этой суммы на счет будут зачислены 5% – то есть еще 42 евро в год. Если учесть и бесплатные услуги банка – переводы денежных средств (экономия на комиссиях порядка 13 евро в год) и бесплатное использование кредитной карты (это еще около 30 евро), то за год сумма выгоды от использования услуг BlueOrange в целом составит около 110 евро.

Материал подготовлен совместно с Управлением платежных карт BlueOrange

*http://www.cnbc.com/2015/02/09/wealthy-americans-prefer-cash-back-reward-cards.html

**https://www.nerdwallet.com/blog/credit-cards/4-credit-card-trends-watch-2017/

***Проценты начисляются каждый месяц, если в соответствующий месяц с помощью вашей карты совершено хотя бы 5 покупок. Максимальная сумма, с которой начисляются проценты - 5000 евро. Выплата осуществляется только на один карточный счет.