Одним из проектов, получивших развитие под эгидой IdeaLAB, стала разработка eHarv – уникального экологичного прибора, накапливающего энергию, вырабатываемую при езде на велосипеде. Следуя инструкции, eHarv легко устанавливается на велосипед и используется посредством встроенного USB-порта как зарядное устройство для различного типа гаджетов – будь то мобильный телефон, навигатор или камера GoPro.

Автор идеи – студент Акмалиддин Алимов. В 2013 году он приехал учиться в Ригу из Узбекистана, сегодня Акмалиддин продолжает учебу в магистратуре РТУ по специальности «Электроника». В прошлом году к проекту подключился его земляк Фармонджон Акмалов, изучающий предпринимательскую деятельность, а в проекте eHarv отвечающий за финансовые вопросы. Два молодых человека при поддержке IdeaLAB составили эффективный бизнес-план, который вызвал международный интерес.

Уникален, так как эффективен

Мысль изготовить такое зарядное устройство возникла у Акмалиддина во время путешествия по Латвии на велосипеде. «В тот день я собирался добраться до Сигулды и провести ночь в руинах замка. Но мой телефон разрядился, а я оказался посреди леса, толком не зная, где нахожусь; зарядить телефон в лесу, естественно, негде. Так как я использовал его для ориентации, мои планы изрядно осложнились,» – вспоминает студент.

После этой поездки он решил приобрести нечто вроде eHarv, но его, увы, ждало разочарование: устанавливаемое на велосипед устройство действовало в качестве зарядки только при долгом и быстром вращении педалей. Акмалиддин решил создать более практичный и эффективный прибор и, применив полученные в университете знания и смекалку, разработал первый прототип eHarv, пока не имеющий аналогов на рынке и заряжающий мобильный телефон со скоростью бытовой электросети, причем при достаточно скромной скорости велосипеда (15-16 км/ч).

Преодолеть путь от прототипа до готового продукта eHarv помогла IdeaLAB. Под опекой менторов идея получила дальнейшее развитие в виде нескольких моделей зарядного устройства, которое молодые предприниматели готовы предложить производителям велосипедов и велопрокатным компаниям. Одна из моделей eHarv оснащена навигатором GPS, позволяющим легко определять местонахождение велосипеда. Другая модель eHarv больше рассчитана на индивидуальных пользователей, ее можно легко снять с велосипедной рамы и взять с собой, так как если велосипед остается пристегнутым на улице, то определенно существует риск кражи. Третья модель eHarv оснащена так называемым суперконденсатором, который в отличие от батарей, теряющих эффективность через пару лет, способен надежно прослужить 10 и более лет. В будущем на суперконденсаторы планируется перевести все модели eHarv.

Фото: Сандийс Брудерс

Зеленая энергия, экологичные материалы

Разработчики eHarv убеждены, что уже в ближайшем будущем в мире будут доминировать «зеленые» технологии и возобновляемые энергоресурсы, и на этой уверенности базируются дальнейшее перспективы их бизнеса. «Разработав eHarv, мы сможем внести свою лепту в защиту окружающей среды, сократив количество вредных выбросов. eHarv накапливает и использует производимую велосипедистом энергию, причем сам прибор изготовлен в основном из экологичных материалов», – рассказывает автор идеи.

Главными рынками для реализации своего изделия молодые предприниматели считают страны с устоявшейся велокультурой, где велосипед стал едва ли не главным средством передвижения. Акмалиддин гордится, что его продукт уже вызвал интерес на международном рынке, в частности, в Германии.

Разработанную технологию студенты планируют предлагать главным образом корпоративным клиентам. Например, велопрокатные компании могут предлагать клиентам зарядку мобильных гаджетов в качестве дополнительного сервиса, а производители велосипедов – оснащать велосипеды устройством eHarv еще на стадии сборки. Авторы проекта подчеркивают, что продолжают работу над совершенствованием устройства и готовы адаптировать его к любым техническим и эксплуатационным требованиям.

IdeaLab – решающая поддержка для начала бизнеса

Акмалиддин не скрывает, что поддержка IdeaLAB стала решающим шагом для развития проекта eHarv. «Здесь мы смогли получить не только помощь наставников, практическую и финансовую поддержку, но и реально оценить, насколько хороша и жизнеспособна наша идея. В помещениях IdeaLAB мы бесплатно можем использовать 3D принтеры, лазерные резаки и другое необходимое оборудование. Нам посчастливилось, что мы стали участниками этого проекта,» – говорит молодой предприниматель.

Уже в ближайшие недели продажа eHarv начнется на портале Amazon, предлагающем особую поддержку так называемым стартапам. Кроме того, для привлечения необходимых для развития продукта средств планируется использовать краудфандинговую платформу Indiegogo.

На сегодняшний день в рамках проекта РТУ IdeaLab оказана поддержка 60 командам. В общей сложности 149 молодых инициативных людей получили шанс воплотить свои перспективные идеи в жизнь. Каждому проекту IdeaLAB обеспечивает индивидуальный подход к разработке плана деятельности. В отличие от инкубаторов бизнеса, IdeaLAB наряду с услугами экспертов и консультантов предлагает оборудование, позволяющее изготовить прототип и даже небольшую партию готовых изделий.

BlueOrange является самым крупным партнером по сотрудничеству лаборатории идей РТУ IdeaLAB



Автор проекта eHarv - Акмалиддин Алимов. Фото: Сандийс Брудерс