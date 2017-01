Придумать новый продукт или услугу нелегко. Да и не всегда нужно. Ибо рынок можно раскачать и завоевать инновационной бизнес-моделью, предложив уже вроде бы известную вещь в новой форме. Так Uber бросает вызов таксомоторному бизнесу, Airbnb успешно теснит гостиницы, а традиционное телевидение еще в конце девяностых годов взорвала первая платформа VOD (видео по запросу) Netflix.

Появление инновационных бизнес-моделей чаще всего предопределяется мировыми тенденциями и способностью конкретного предпринимателя мыслить вне коробки. А еще – стремлением к поиску самого удобного, дешевого и легкого решения для получения прибыли. Какие же общемировые процессы предприимчивый человек может использовать себе на благо? Надеемся, наш небольшой обзор международных тенденций поможет в поисках новых идей!

Серебряная экономика

Неотвратимая европейская и мировая тенденция – старение населения, наконец, воспринимается как шанс, а не угроза. Элегантное обозначение серебряная экономика относится к услугам, продуктам, бизнес-моделям, опирающимся на старшее поколение, его знания, трудоспособность, потребление и привычки. Это учла и Европейская комиссия, включившая в повестку дня законодательные и другие меры поддержки направленного на сениоров бизнеса. Silver is the new black!*

Толпа и совместное участие

Потенциал экономики, использующей коллективный разум и готовность людей делиться тем, что у них есть, неисчерпаем. Uber и Airbnb строят свой бизнес именно на том, что каждый получает возможность стать производителем, продавцом товара или услуги, генератором идей в свободное от основной работы время. Принцип краудсорсинга, или, силы толпы для решения проблем и разработки новых продуктов успешно используют структуры самоуправления и частные компании, например, Lego, Dell, Unilever и др. Тот, кто способен объединить и направить ресурсы разрозненной толпы на решение конкретной задачи, имеет серьезный шанс попасть в список миллионеров.

Виртуальная среда и гибкость

Бизнес-аналитики прогнозируют, что через 5-10 лет такое явление как фиксированное рабочее время уйдет в прошлое. Технологии уже давно позволяют работать в любое время из любого места. Чтобы это было эффективно и удаленная работа не обернулась в бесконечный праздник, сорванные сроки, потерянных клиентов и тому подобное, должно измениться и мышление на всех уровнях - от высшего руководителя до последнего подчиненного. В случае успеха открывается громадный потенциал для генерирования идей, привлечения лучших специалистов, обеспечения клиентам лучшего сервиса и так далее.

Цифровая среда, бесспорно, сама по себе является нишей бизнеса с неисчерпаемым потенциалом возможностей для любой услуги. Если допустить, что через 30 лет все старички будут ловко управляться с технологиями, не надо долго размышлять, куда в будущем перетекут деньги.

Глобализация и специализация

Доводилось слышать, что лучше завоевать 1% рынка в мире очень специфической услугой или продуктом, чем 50% местного рынка массовой продукции. Тенденция не нова, но напоминать о ней по-прежнему стоит – думая о бизнесе, нацеливайся на мир!

Перемены

Тенденция номер один! Сегодняшнюю инновацию уже завтра может потеснить новая смелая идея. И к этому надо быть готовым! Почивать на лаврах старомодно и совершенно излишне.

О чем думать при построении бизнес-модели**?

Сегменты клиентов

Какие клиенты будут самыми важными, обеспечивающими наибольшую часть доходов?

Создание ценностей

Чем мы можем привлечь клиента? Какие ценности предприятие создает, какие потребности и желания удовлетворяет? Как это различается по сегментам клиентов?

Каналы

Как дотянуться до каждой группы клиентов? Каковы точки соприкосновения? Какие каналы эффективнее, как они взаимодействуют?

Отношения с клиентами

Какое обслуживание мы предлагаем – автоматическое или выражено индивидуальное? Каких отношений и форм оказания услуг ожидают клиенты каждого сегмента?

Денежный поток

Какие клиенты и услуги наиболее доходны? Каковы возможности платежей? Как будет складываться цена?

Главные ресурсы

Каковы наши главные ресурсы – люди, деньги, интеллект, оборудование? В зависимости от этого формируется сущность услуги или продукта.

Главные действия

Что служит основой бизнеса? Производство, консультирование, продажа? Это поможет понять, на что выделять больше ресурсов, и что именно продавать.

Главные партнеры

Кто наши поставщики, консультанты, конкуренты? Что делать самим, и что привлекать извне?

Структура расходов

Каковы фиксированные и переменные расходы, направленные на создание ценностей? Какую стратегию расходов внедрить, чтобы не оказаться в минусе?

*Серебряный – это новый черный! (перевод с англ. яз.)

** Карта генерирования моделей бизнеса опубликована в книге Osterwalder & Pigneur Business Model Generation.

Материал подготовлен совместно с Управлением коммуникации и связей с общественностью BlueOrange (Baltikums Bank AS)