Начальник с хронометром у дверей не стоит

Человек на рабочем месте проводит как минимум треть суток – восемь, а то и десять часов. Пять дней в неделю, за годом год. Поэтому хороший работодатель осознает, что определенная свобода в планировании трудовой жизни улучшает самочувствие, мотивирует работать с большей ответственностью, творческим подходом, целенаправленностью и с лучшими результатами в долгосрочной перспективе.

Крупномасштабный опрос в 29 странах мира о том, что для людей важно при выборе работы (кроме зарплаты), показал, что возможность сбалансировать работу и личную жизнь поколение тысячелетия ценит значительно выше возможностей карьерного роста или профессионального совершенствования.

Опрос показал, что хороший баланс между трудовой и личной жизнью важнейшим фактором при выборе работы считают 16,8% амбициозных миллениалов.

Возможность построить карьеру и стать руководителем определяющим условием при выборе работы считают лишь 13,4% опрошенных.

И наименее важным аспектом при выборе работы служит репутация лидеров предприятия – существенным его признают всего 3,1% респондентов.

Несмотря на то, что с цифровыми технологиями представители поколения миллениалов обращаются на ты, только 4,1% из них считают ценным качеством работодателя инвестирование в новейшие технологии и их использование в повседневной работе.

Не слишком высоко при выборе работы ценятся и такие факторы как лидерство компании в своей отрасли, престижность рабочего места в глазах окружающих (4,3%) или репутация стремительно и динамично развивающегося предприятия (4,4%).

Несравнимо выше (11%) поколение тысячелетия ценит возможность гибко планировать свое рабочее время.*

Следуя международным тенденциям в сфере политики персонала, мы уже несколько лет предлагаем своим сотрудникам гибкий, или условно свободный, график работы там, где это позволяет должностная специфика. Официальные восемь часов сотрудник может отработать в интервале между 8 утра и 7 вечера с учетом, что с 10:00 до 17:00 надо быть на месте. Утренними, вечерними часами и обеденным перерывом по согласованию с руководителем структурного подразделения работник распоряжается сам. Он может попозже прийти или пораньше уйти. Никто с хронометром на входе у дверей не стоит. Главное, что ожидает руководство банка – выполнение поставленных задач в срок и с надлежащим качеством.

Разумеется, чтобы исключить злоупотребление свободой, необходимый контроль все же присутствует. Но в целом сотрудники банка высоко ценят свободный режим работы. Люди признают, что чувствуют себя спокойнее, меньше подвержены стрессу, что в наши напряженные будни весьма и весьма ценно. Можно без спешки забрать ребенка из школы и отвести в кружок или с утра без угрызений совести часок провести в спортзале. Банк как работодатель взамен получает мотивированных и заинтересованных сотрудников, делающих свою работу намного более ответственно и результативно. И такую возможность ценит не только поколение миллениалов, но и работники всех возрастов.

Еще одним новшеством, о котором сегодня все больше говорят эксперты по управлению персоналом, стало "право на отключение" работника от своего работодателя. Например, во Франции более трети работников в свое свободное время используют цифровые устройства для просмотра электронной почты и работы с документами. Но размытые границы между трудом и отдыхом, решение служебных вопросов в свободное время приводят к выгоранию, бессоннице, создают проблемы в отношениях с близкими.

Мудрый работодатель осознает, что мир труда необратимо меняется. Жизнь уже не втиснуть в прежние жесткие рамки, работников уже не оценивают по единой матрице. Чтобы быть привлекательным на рынке труда, чтобы конкурировать за талантливейших работников и их удерживать, необходимо следить за мировыми тенденциями и вовремя к ним приспосабливаться.

Foto: Publicitātes foto

Даце Крейцмане

В 2007 году получена степень магистра управления персоналом в Рижской Международной высшей школе экономики и администрации бизнеса

Более 15 лет опыта управления персоналом

Опыт в банковской сфере с 1997 года