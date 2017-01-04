О менторинге – без границ

Менторинг сродни психотерапии. И хотя речь идет о деловых или рабочих отношениях, ментор должен быть готов раскрыться до последней капельки. Еще раз вспомнить и продумать свои ошибки, падения и уроки. Хороший менторинг далеко не сахар. Да он и не должен быть легким, а призван помочь подняться после падения и решиться на следующий шаг.

Как это работает?

Ментор – это опытный в своей сфере эксперт, помогающий менее подготовленному человеку обрести компетенцию или начать бизнес. Возможны разные формы обоюдного сотрудничества. Старший коллега в конкретной компании берет шефство над младшим. Успешный предприниматель помогает поставить на ноги стартап. Отраслевой эксперт рассказывает о разнообразных нюансах и тенденциях, бизнес-моделях и рисках, но не занимается практической повседневной поддержкой или советами. Менторинг может быть длительным или направленным на решение конкретной проблемы. Можно пройти организованную программу менторинга или выбрать ярчайшее светило отрасли и попытаться убедить его стать вашим ментором.

Что это дает?

Бесценные уроки. Если ментор на высоте задачи и готов открыться, вы узнаете то, что не прочтешь в книгах и не выучишь в школе. Но и самому надо активно и с умом использовать советы и время ментора! Тогда вы обретете наставника и почти психотерапевта, который и носовой платочек подаст, и в нужный момент даст пинок.

Что получает ментор?

Индивидуально – удовлетворение и нешуточную проверку на прочность. Ментору требуются железные нервы, способность планировать время и не пасовать перед вызовами. Ведь по сути он создает себе конкурента. Если есть проблемы с самооценкой, хорошим ментором не стать. Придется все время учиться, расслабляться нельзя. Надо быть готовым отвечать на все новые вопросы, выслушивать сомнения, говорить о собственных ошибках и неудачах, откладывать в сторону срочные дела и уделять время другому человеку. Все это требует времени и мотивации. Ментором становится тот, кто получает удовлетворение от непрерывных вызовов и неустанно стремится вырваться из зоны комфорта.

Организации развивают программы менторинга, поскольку часто не могут найти соответствующих именно своим потребностям молодых специалистов. Тогда остается лишь воспитывать их самим.

Как найти хорошего ментора?

Лучше всего работают научно доказанные теории. Такие как чуй, нюх и понятие. Это устойчивое выражение уже давно включено в вузовские программы и в менторинге тоже работают безотказно. Надо быть смелым и максимально высоко поднимать планку. Если вы хотите чему-то научиться у авторитетного специалиста отрасли, постарайтесь добиться аудиенции. Как минимум в первой встрече вряд ли откажет даже самый занятой человек, а дальше уже многое зависит от вас. Но, даже если он не станет вашим ментором, один-единственный разговор может быть на вес золота.

Опыт BlueOrange

Мы практикуем менторинг уже два года, придя в свое время к выводу, что молодому сотруднику нужны очень специфические знания, и никто кроме нас его не обучит. Для начала мы набрали студентов-практикантов, поручив им заведомо скучные, трудные и неудобные задачи. Мы наблюдали за каждым, оценивая их мотивацию и отношение. Это стало своеобразным отбором для дальнейшего сотрудничества и участия в программе менторинга. Теперь пятеро молодых профессионалов демонстрируют мускулы в сфере развития новых продуктов и рынков, активных продаж и приват-банкинга.

Ментор хорош, если

Находит время

Открыт и честен, готов говорить о своих ошибках

Не боится вызовов и конкуренции

Дает не рыбу, а удочку

Не облегчает жизнь, а побуждает думать и шевелиться

Что помогает с умом использовать менторинг?

Знай, что именно хочешь от ментора. Опыт, решение конкретной проблемы, поддержку.

Опыт, решение конкретной проблемы, поддержку. Обозначь цели и не отступай. Измеримый результат и что не жалко вложить в его достижение.

Измеримый результат и что не жалко вложить в его достижение. Расширяй круг деловых связей! Как при поиске ментора, так и потом.

Как при поиске ментора, так и потом. Уважай своего ментора! Его время, умения и интересы. Не забывай сказать спасибо.

Его время, умения и интересы. Не забывай сказать спасибо. Провоцируй и задавай вопросы! Хороший ментор будет только рад.

Хороший ментор будет только рад. Сохраняй открытый разум и толстую кожу. Высокий болевой порог и способность держать удар помогут объективнее оценивать неудачи и двигаться дальше.

Высокий болевой порог и способность держать удар помогут объективнее оценивать неудачи и двигаться дальше. Прекращай неудачное сотрудничество. Это хотя и деловые, но все-таки отношения. Без взаимопонимания толку не будет.

Чего ожидать и не ожидать от ментора?

Ментор поможет своим опытом

Посмотрит свежим взглядом на твои идеи и бизнес.

Выслушает твои заботы и никому о них не расскажет. Конфиденциальность.

Поделится опытом собственных успехов и неудач.

Будет честным и открытым.

Поможет с принятием решений, укажет на альтернативы.

Поможет контактами и деловыми связями.

Поддержит и воодушевит.

Ментор не бизнес-консультант

Не предоставит консультацию как услугу.

Не предоставит специфические и технические советы для бизнеса.

Не обучит техническим нюансам.

Не примет на себя ответственность за успех или провал бизнеса вместо тебя.

Выигрывают оба

Опыт, мудрость, контакты

Технологии, новейшие тенденции

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Материал подготовлен в сотрудничестве с Учебным центром Управления персонала BlueOrange (Baltikums Bank AS).