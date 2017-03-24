Рождение, взросление и зрелость. Это естественный жизненный цикл не только людей, но и бизнеса. Если противиться природе мы пока не можем, и эксперименты с "перезапуском" человеческого организма все еще остаются сюжетами фантастических фильмов, то с бизнесом, к счастью, дела обстоят иначе. Когда появляются признаки зрелости, наступает пора инноваций и экспериментов.

Инновации – это тренд. О них говорят на деловых конференциях, в коммунах стартапов и программах вузов. На смену многолетнему следованию традициям, постепенному планомерному развитию и стабильной рыночной нише пришли неустанные призывы выйти за рамки, покинуть зону комфорта. Все это знают, но не все реализуют: совместить теорию с практикой не так-то просто. BlueOrange верит в силу экспериментов и предлагает предпринимателям задуматься о возможности не откладывать это на завтра и начать уже сегодня.

Что препятствует развитию культуры инноваций в компании?

Главный камень преткновения – страх! Руководители боятся подчиненных, их идей, потенциальных вызовов, оспариванию их авторитета. Подчиненные – ошибок, неизбежных в процессе инноваций, и наказания. В крупных компаниях со сложной структурой инновации душат бюрократия, разнообразные внешние ограничения и отсутствие у работников разных уровней мотивации делать больше, чем определено должностными инструкциями. В таких организациях эксперименты чаще всего проводятся в рамках департамента, который в отдельных ситуациях можно приравнять к небольшому предприятию.

Где черпать вдохновение для развития инновационных идей?

С развитием культуры инноваций в бизнесе все четче доминирует мнение, что творчество не дитя таланта, а итог системного аналитического подхода. Автор техник бизнеса Роуэн Гибсон описал четыре «линзы инноваций» – подходы, изучая и анализируя которые, каждый может продемонстрировать высший пилотаж креативности.

Опровержение воззрений строится на отрицании существующего порядка и сложившихся догм. В совершенно безумных фантазиях кроются возможности найти продукту новое применение, рыночную нишу, целевую аудиторию и удовлетворение ранее не определенных и не осознанных потребностей клиентов. Мы можем лишь догадываться, скольким представлениям о привычном порядке в свое время бросил вызов Генри Форд, и не секрет, что то же самое любил делать и Стив Джобс.

строится на отрицании существующего порядка и сложившихся догм. В совершенно безумных фантазиях кроются возможности найти продукту новое применение, рыночную нишу, целевую аудиторию и удовлетворение ранее не определенных и не осознанных потребностей клиентов. Мы можем лишь догадываться, скольким представлениям о привычном порядке в свое время бросил вызов Генри Форд, и не секрет, что то же самое любил делать и Стив Джобс. Использование перемен непосредственно опирается на столь нетворческий процесс как маркетинг и изучение рынка. Анализ изменения поведения клиентов, мировых тенденций, применения продукта или услуги и других аспектов позволяет открывать новые рынки и потребности, ждущие решения.

непосредственно опирается на столь нетворческий процесс как маркетинг и изучение рынка. Анализ изменения поведения клиентов, мировых тенденций, применения продукта или услуги и других аспектов позволяет открывать новые рынки и потребности, ждущие решения. Применение знаний и стратегических активов – у каждого предприятия есть ресурсы, привычно используемые изначально предусмотренным способом. Осознав и немного дополнив их, мы можем найти новые источники сил для развития бизнеса. Например, человеческий капитал. Обеспечение специфического и неординарного обучения каждому из имеющихся работников позволяет обрести явное и мощное конкурентное преимущество. Финансовым и производственным ресурсам чаще всего тоже возможно найти инновационное применение.

– у каждого предприятия есть ресурсы, привычно используемые изначально предусмотренным способом. Осознав и немного дополнив их, мы можем найти новые источники сил для развития бизнеса. Например, человеческий капитал. Обеспечение специфического и неординарного обучения каждому из имеющихся работников позволяет обрести явное и мощное конкурентное преимущество. Финансовым и производственным ресурсам чаще всего тоже возможно найти инновационное применение. И наконец – поиск неудовлетворенных потребностей, одна из движущих сил потребления. И снова придется сослаться на Форда или Джобса с их убеждением, что клиент не знает, чего желает, пока кто-то ему это не скажет или не предложит. Если, изучая прошлое и настоящее, мы предвидим потребности будущего, то можем и создавать инновации на уровне, которые изменят мир.

Когда экспериментировать?

Когда угодно! Когда зародилась мысль о собственном деле, не нужно ограничивать себя в поисках модели бизнеса, целевого рынка и собственно продукта или услуги. Когда бизнес уже завоевал стабильные позиции на рынке, пора задумываться о следующей ступени. Расширять целевой рынок? Или, напротив, специализироваться и фокусироваться на одной из успешно освоенных ниш. А может быть, использовать имеющуюся ресурсную базу и создать совершенно новую услугу или товар? Тут важно не упустить момент, когда зрелость становится началом заката, когда без перемен остается один-единственный путь – с горы вниз. А спуск, как гласят законы физики, всегда стремительнее подъема на вершину.

Как это воплотить, если будни проходят в попытках сохранить рентабельность?

Нередко мысль о развитии культуры инноваций и экспериментирования кажется утопической. Даже если в какой-то миг команда решает заняться этим на благо дела, в повседневном календаре времени не остается. Понятно, что надо обеспечивать основную деятельность предприятия. Но, чтобы это получалось не только сегодня, но и завтра, руководитель должен задумываться хотя бы о небольших обыденных вещах, мотивирующих работников экспериментировать. Ключевую роль в поддержке и претворении инноваций в жизнь играет руководитель. Каждый шаг в бизнесе должен быть продуманным, и перед любым решением надо спросить себя "зачем?", хотя в контексте инноваций уместнее вопрос "почему бы нет?!".

Материал подготовлен в сотрудничестве с Управлением коммуникации и связей с общественностью BlueOrange



