Как лучше путешествовать – в группе или в одиночку?

Это зависит от характера и пожеланий человека.

Групповой тур хорош, если хочешь без усилий ознакомиться со страной или городом. Может показаться, что с группой видишь больше, но это иллюзия, поскольку все происходит в спешке, поверхностно. Не можешь остановиться и насладиться тем, что тебя интересует больше всего.

Лично я – ярко выраженная solo traveller, или индивидуальная путешественница. В одиночку легче знакомиться, интереснее общаться, заводить новых друзей. Есть возможность сэкономить, так как сама выбираешь, в какой гостинице поселиться и сколько тратить на еду. Но однозначно утверждать, что индивидуально путешествовать выгоднее, нельзя. Если хочешь побывать там, куда не ходит общественный транспорт, в одиночку будет и сложнее, и дороже, чем в складчину с друзьями.

Какова минимальная сумма денег для путешествия в Азию?

Минимальная сумма для двухнедельного путешествия может составлять 1200-1500 евро (включая билеты на самолет, гостиницу, питание и расходы на мелкие сувениры).

Для Вас важны отзывы других путешественников?

Да, меня обычно интересует, что о конкретном месте, событии, отеле, транспортном сообщении пишут уже побывавшие там люди. Я и сама делюсь личным опытом на TripAdvisor и Booking.com, чтобы помочь другим путешественникам планировать поездки.

А как в странах Азии обстоят дела с безопасностью?

Азиатские страны очень дружелюбны к путешественникам, да и внутренний туризм довольно хорошо развит.

Но нельзя забывать и о безопасности – о своем здоровье. Например, о профилактической вакцинации, без которой во многие страны вас попросту не пустят. О политических рисках, стихийных бедствиях, эпидемиях и прочем лучше всего узнавать на сайте Министерства иностранных дел Латвии. Для уверенности записываю номера телефонов посольств Латвии в соответствующих странах, регистрируюсь в Консульском регистре Министерства иностранных дел и загружаю приложение Ceļo droši (Путешествуй безопасно).

Обычно я интересуюсь местными новостями на случай землетрясения (что довольно часто бывает в Японии), присматриваюсь к поведению местных жителей в подобных ситуациях. Оставляю домашним копию намеченного маршрута и стараюсь регулярно выходить с ними на связь.

Необходимо учитывать ограничения ввоза и вывоза различных предметов. Например, однажды моему попутчику при въезде в Латвию пришлось доказывать, что для создания купленной в Таиланде сумочки из экзотической кожи не был специально убит крокодил или слон, а из Японии нельзя вывозить семена. В последней поездке в Корею меня спросили, нет ли у меня телефона Samsung 7, так как их запрещено перевозить в багаже.

Чем Вам близки именно страны Азии?

Мне нравится царящее там умиротворение. Условия жизни могут быть далеко не блестящими, но люди, тем не менее, очень солнечные, отзывчивые, улыбчивые.

Что Вы рекомендуете друзьям и какие правила соблюдаете сами?

Обязательно приобретаю хороший полис страхования здоровья. Помню случай, когда человеку без полиса перевязка ошпаренной кипятком руки в Японии обошлась в 700 долларов США.

В экзотических странах заранее распечатываю написанные на местном языке названия нужных мне городов. В Корее, например, я попросила билет до Сувона, но девушка в кассе автовокзала никак не могла меня понять. И только увидев запись, сообразила, куда мне надо, так как корейцы произносят название этого города как Сон.

Обычно мне нравится общаться с местными жителями, хотя бы просто спросив дорогу, иногда таким образом можно узнать об интересных местах или событиях.

Если нет возможности или желания спрашивать, охотно пользуюсь приложением Google Translate, которое "понимает" и переводит сфотографированный текст.

Не полагаюсь только на технологии. Даже в наши дни не везде доступен интернет. Простая бумажная карта много места в рюкзаке не займет, но в критический момент может здорово выручить.

Посещаю местные туристические офисы, где вам предложат сто и один вариант, как провести день, включая бесплатные возможности и события местного значения.

Перед поездкой в дальние страны, особенно в экзотические места, предупреждаю свой банк, чтобы ненароком не заблокировал платежную карту. Например, в Малайзии я хотела рассчитаться за гостиницу, но карта не сработала. Оказывается, банк счел, что я не могу находиться в Малайзии, и заблокировал карту.

Чтобы избежать несанкционированного снятия денег с карты, включаю автоматическое sms-оповещение обо всех операциях с картой во время поездки.

В поездку беру как минимум две карты разных платежных систем – Visa и Mastercard. По моему опыту, в Азии чаще принимают VISA или American Express, реже – Master Card, более популярные в Европе. Разумеется, не пренебрегаю элементарными правилами – не держу все деньги в одном месте, важнейшие документы фотографирую. Можно заодно сфотографировать багаж и ценные вещи – в случае чего это поможет их идентифицировать.

Полезную информацию о банковских картах для путешествий всегда нахожу в своем банке.

Всегда беру с собой немного наличных денег в местной валюте на первые дни – на общественный транспорт, туалет, воду или сувениры на местном базарчике. Пункта обмена валюты поблизости может просто не оказаться. В таком случае может выручить платежная карта, позволяющая снять со счета деньги в местной валюте. Я не слишком жестко придерживаюсь заранее подготовленного плана путешествия – иногда чаепитие с местным жителем бывает гораздо интереснее посещения очередной туристической достопримечательности.

Главное, быть открытым ко всему новому, do like a local**, выучить несколько фраз на языке соответствующей страны и улыбаться. Тогда все получится!

*Жанета Судниеце, заместитель руководителя Учебного центра Управления персонала BlueOrange (Baltikums Bank AS)

** Делать, как делают местные (перевод с англ. яз.)



