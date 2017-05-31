1-я история: Катрина и Грета

Восьмилетняя рижанка Катрина, прелестная жизнерадостная девочка, терпеливо и стойко переносит выпавшие на ее долю испытания – тяжелая болезнь лишила ее возможности ходить. Но ее родители делают все возможное, чтобы дочь жила полноценной жизнью и росла гармонично развитой и самостоятельной. Уже достигнуто немало! Невзирая на то, что кресло-каталка служит для Катрины главным средством передвижения, она научилась ходить в ортезах и только что успешно окончила 1-й класс Рижской эстонской основной школы.

В обыденной жизни Катрине требуется постоянная помощь всей семьи. Еще ей необходимы специальные занятия, включающие упражнения по укреплению мышц рук, а также мотивация для дальнейшего развития. Чтобы со временем облегчить эти повседневные заботы, Катрина вместе со своей семьей стала первой участницей новой программы "Друг для особого ребенка" ("Draugs īpašam bērnam").

На прошлое Рождество сбылась мечта Катрины – у нее появился личный помощник. В ее семье появился новый друг – дружелюбный, общительный и терпеливый – щенок ретривера по кличке Грета. Со временем под руководством кинолога Грета станет профессиональной собакой-ассистентом.



Новый друг на всю жизнь. Первое Рождество Катрины с Гретой. Фото Иво Блумса

Кропотливая работа превращается в повседневную радость

Регулярные индивидуальные занятия проводятся дома и на улице. Со щенком и Катриной работает эксперт Латвийской федерации кинологов, одна из известнейших кинологов и тренеров по обучению собак в Латвии Владислава Акимова. "Поначалу Грета научится сопровождать кресло-каталку, подавать, приносить и уносить разнообразные предметы, а со временем станет главным помощником Катрины, облегчив семье обыденную жизнь", – рассказывает В. Акимова.

Первые месяцы занятий уже принесли свои плоды. Щенок еще только осваивает азы послушания, а состояние девочки заметно улучшилось. " В процессе занятий и общения с собакой у Катрины, которой приходится интенсивно работать руками, крутить колеса кресла-каталки, распрямилась спина, а руки стали менее напряжены. Девочка гладит собаку и дает ей еду, что хорошо воздействует на развитие мелкой моторики пальцев рук, так как требует точности движений. Обучая собаку идти рядом, ей невольно приходится высвобождать руки, расправлять плечи и грудную клетку – а это естественная физиотерапия. Обучение собаки-ассистента сопровождается улучшением физического состояния ребенка. Как правило, работа со взрослой собакой занимает несколько месяцев, но в этом случае мы обучаем щенка, растущего в семье вместе с ребенком. Поэтому обучение может продлиться год и даже больше", – отмечает кинолог Владислава Акимова.

"Пет-терапия широко применяется в мире как метод лечения детей с особыми потребностями. Если раньше работали в основном с лошадьми и дельфинами, то теперь все чаще используются собаки. В данном случае собака, живущая в семье, выполняет свою задачу непрерывно, днем и ночью", – рассказывает о преимуществах программы Айвия Барда. – Общаясь с собакой в эмоционально положительных и комфортабельных условиях, ребенок не воспринимает это как курс лечения и постепенно становится терпеливее, смелее, самостоятельнее, повышается его самооценка".

Особым детям – только особые собаки

Ассистентами могут служить собаки разных пород, но всех их объединяют общие качества – стабильный темперамент, терпение, выносливость, бесстрашие, достаточно высокая чуткость. Щенков, с самого юного возраста проявивших соответствующие качества, отбирают привлеченные к программе эксперты. Важно, что в семье собака обучается под руководством кинолога, обладающего профессиональными знаниями того, как подготовить собаку к столь ответственной работе. Сегодня такие специалисты есть не только в Риге, но и в других городах Латвии – Валмиере, Лиепае, Даугавпилсе, Талси. Наставник Греты – кинолог Владислава Акимова имеет образование ассистента канистерапевта, что во всем мире становится все более популярным. Канистерапия – это метод реабилитации, который помогает людям справиться с социальной изоляцией, неврозами, повысить самооценку и преодолеть психологическую отчужденность. Последний аспект становится особенно важным для ребенка при достижении подросткового возраста.

"До сих пор в Латвии не было подобных программ, сочетающих в себе подготовку личного помощника и процесс интеграции ребенка в общество. В то же время следует понимать, что воспитание щенка в домашних условиях требует дополнительных усилий не только от тренеров, но и от семьи. А здесь главным фактором становится моральная и психологическая готовность каждого члена семьи", – считает Владислава Акимова, подчеркивая, что между собакой-ассистентом и обычным любимцем семьи нельзя ставить знак равенства. – Это специально проверенная, обученная и подготовленная собака. Нужно понимать, что не каждая семья готова к такой ответственности. Но я убеждена, что в будущем собаки-ассистенты и собаки-поводыри для незрячих во многих случаях смогут весьма успешно замещать столь необходимых сотрудников- ассистентов".

Нашим другом может стать каждый

Вышколенные, специально обученные собаки-ассистенты, шире используемые в развитых странах, стоят дорого. Кроме того, программа проходит эмоционально легче, если будущая собака-помощник приходит в семью еще в щенячьем возрасте. Начатое в Латвии обучение щенков в семьях с детьми с особыми потребностями представляет собой пилотную программу, за которой с интересом следят не только специалисты из соседней Эстонии, но и из России.

"Обучение щенка для выполнения роли собаки-ассистента в семье - чрезвычайно большая и ответственная работа специалиста и дополнительная нагрузка для самой семьи. Далеко не каждый готов к этому. Начатая программа – это ценный опыт, однако каждой из вовлеченных сторон необходимо быть готовыми выделить на это дополнительное время и приложить усилия", - подчеркивает кинолог Владислава Акимова.

Семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, все средства направляет на их лечение. Поэтому подобная программа сегодня в Латвии при отсутствии государственного финансирования может быть реализована только при общественной или частной поддержке. Однако специалисты надеются, что со временем и в Латвии подготовка собак-ассистентов и канистерапия будут включены в официальный список мер реабилитации, как это обстоит, например, в близкой нам Польше.

"Катрина получила на Рождество в подарок щенка Грету именно благодаря средствам, пожертвованным сотрудниками BlueOrange. Отзывчивость сотрудников банка позволила семье Катрины принять участие в этой программе, но мы хотим помочь также и Роберту из Валмиеры, и Кириллу из Лиепаи, Элине из Салацгривы и другим нуждающимся в поддержке детям. Жертвуя на этот проект, мы дарим детям с особыми потребностями то, чего им не хватает больше всего – радость и возможность жить более полноценной, интересной и увлекательной жизнью", – отмечает член правления благотворительного фонда BlueOrange Charity Ингрида Шмите.

Каждый может присоединиться к нам и поддержать благотворительную программу "Друг для особого ребенка" ("Draugs īpašam bērnam"). Нашим друзьям и единомышленникам пригодятся реквизиты:

Фонд "BlueOrange Charity"

Регистрационный номер: 50008218201

Банк: BALTIKUMS BANK AS

SWIFT: CBBRLV22XXX

№ счета: LV59CBBR1123215500010

С пометкой: "На проект "DRAUGS ĪPAŠAM BĒRNAM""





Ближе познакомиться с чудесной семьей Катрины вам помогут предыдущие публикации – здесь и здесь (на латышском языке).

Материал подготовлен в сотрудничестве с благотворительным фондом BlueOrange Charity.

Авторы фотографий: Иво Блумс и Маренда Запольска

Примечание. BlueOrange – бренд, используемый AS Baltikums Bank.