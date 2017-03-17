Сколько денег мне понадобится?
Покупку ценных бумаг рекомендуется начинать, имея на руках как минимум 2000 EUR. И вот тут вкладчика ожидает главное препятствие – комиссионные сборы. Перед каждой сделкой всегда необходимо убедиться, что комиссия за куплю-продажу ценных бумаг не "съест" ожидаемую прибыль.
Сколько я могу заработать?
Для расчета доходности существует простая, математически обоснованная формула. Если разделишь число 72 на ожидаемую доходность, узнаешь, за сколько лет вложенная сумма удвоится. Например, при доходе 1% в год твои деньги удвоятся через 72 года. При доходе 8% ценность вложения вырастет вдвое через девять лет. То есть, если инвестируешь 2000 EUR с доходом 8% в год, то через 72 года первоначальное вложение может вырасти вплоть до 500 000 EUR! Эта формула позволяет мыслить и рассчитывать в долгосрочной перспективе.
Когда начинать инвестировать?
Дата отсчета обычно очень важна для краткосрочных вложений. Но для новичка главное вкладывать регулярно и на длительный срок. Так что лучше начинать инвестировать уже сейчас. Главная цель – добиться, чтобы твои деньги работали на тебя. Чем раньше начнешь вкладывать, тем лучше.
Как выбрать лучший вид инвестиций?
Если задумываешься о долгосрочном инвестировании, то предпочтительнее акции – покупая их, ты приобретаешь долю в будущих прибылях компании.
Покупка облигаций ограничивает потенциал роста стоимости вложения. Компании повсеместно финансируют свое развитие за счет заемных средств. Соответственно, и акции высококачественных компаний в плане доходности привлекательнее долговых ценных бумаг (облигаций).
Какая стратегия вложений оптимальна для новичка?
Для начала вложись в фонд с привязкой к индексу S&P 500. Этот индекс объединяет 500 крупнейших компаний США и имеет историческую доходность около 7% в год. Затем можешь начать углубляться в отдельные сектора и компании. Если речь идет о серьезных деньгах, рекомендуется проконсультироваться с опытным в инвестиционной сфере профессионалом. Настоятельно рекомендуется с большой осторожностью относиться к советам людей, имеющим опыт работы на рынках капитала менее десяти лет. Например, крайне неразумно обращаться к "специалисту", который в основном по поручению торгует определенными банковскими продуктами и никогда не инвестировал свои деньги.
Как не бояться убытков?
Человеку свойственно ошибаться в любой сфере жизни, не только в инвестициях. К тому же рынки капитала настолько огромны, что отдельный инвестор не в силах на них повлиять. Контролировать ты можешь только собственные эмоции и больше ничего. Главное – быстро признавать ошибки и извлекать из них уроки. Истерика не поможет!
Какие ошибки чаще всего допускают новички?
Людям свойственен стадный инстинкт. По принципу – раз все так делают, значит это хорошо. Многих пугают также кратковременные колебания, или волатильность. Но для дисциплинированного долгосрочного вкладчика волатильность обычно повышает доходность.
ТОП инвестиций для 2017 года – в каких направлениях смотреть?
- Акции. Европейские акции падают в цене и стали дешевле акций США. Множество компаний мирового уровня получат большие доходы от роста мировой экономики при относительно дешевом евро.
- Европа. Экономические показатели начинают стабилизироваться. Если Европа восстановит хотя бы часть своей уверенности, а самые негативные политические риски не проявятся, то в следующие пару лет на европейских акциях можно будет хорошо заработать.
- Здравоохранение и биотехнологии продолжат развиваться под влиянием демографических тенденций. Падение цен в уходящем году оздоровило ситуацию и создало фундамент для дальнейшего подъема цен.
Пять признаков готовности к инвестированию
- У тебя есть свободные от текущих расходов средства.
- У тебя нет долгов, за которые надо платить высокую процентную ставку (свыше 5% в год).
- Ты любознателен и готов учиться.
- Ты понимаешь, что инвестирование – это длительный процесс, требующий терпения.
- Ты осознаешь разницу между инвестированием и спекуляцией, или гонкой за краткосрочными колебаниями цен.
Где найти полезную информацию о вложениях
- blogs.blueorangebank.com – ценный источник информационных материалов на английском языке о финансовой отрасли. Углубленный анализ ситуации на мировых рынках акций и психологии поведения инвесторов.
- www.bloomberg.com – хороший источник информации о мировых финансовых рынках.
- Abnormalreturns.com – блог, предлагающий разнообразные сведения и ссылки на источники информации об инвестировании.
Пoлс Миклашевичс, директор по управлению активами BlueOrange
- Более 15-ти лет опыта работы на международных рынках капитала.
- Семь лет работал институциональным брокером акций компании инвестиционных фондов в Торонто (Канада).
- Автор блога
Примечание. BlueOrange - торговый знак, который использует Baltikums Bank AS.