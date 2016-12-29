Сколько денег мне понадобится?

Покупку ценных бумаг рекомендуется начинать, имея на руках как минимум 2000 EUR. И вот тут вкладчика ожидает главное препятствие – комиссионные сборы. Перед каждой сделкой всегда необходимо убедиться, что комиссия за куплю-продажу ценных бумаг не "съест" ожидаемую прибыль.

Сколько я могу заработать?

Для расчета доходности существует простая, готовая, математически обоснованная формула. Если разделишь число 72 на ожидаемую доходность, узнаешь, за сколько лет вложенная сумма удвоится. Например, при доходе 1% в год твои деньги удвоятся через 72 года. При доходе 8% ценность вложения вырастет вдвое через девять лет. То есть, если инвестируешь 2000 EUR с доходом 8% в год, то через 72 года первоначальное вложение может вырасти вплоть до 500 000 EUR! Эта формула позволяет мыслить и рассчитывать в долгосрочной перспективе.

Когда начинать инвестировать?

Дата отсчета обычно очень важна для краткосрочных вложений. Но для новичка главное вкладывать регулярно и на длительный срок. Так что лучше начинать инвестировать уже сейчас. Главная цель - добиться, чтобы твои деньги работали на тебя. Чем раньше начнешь вкладывать, тем лучше.

Как выбрать лучший вид инвестиций?

Если задумываешься о долгосрочном инвестировании, то предпочтительнее акции – покупая их, ты приобретаешь долю в будущих прибылях компании.

Покупка облигаций ограничивает потенциал роста стоимости вложения. Компании повсеместно финансируют свое развитие за счет заемных средств. Соответственно, и акции высококачественных компаний в плане доходности привлекательнее долговых ценных бумаг (облигаций).

Какая стратегия вложений оптимальна для новичка?

Для начала вложись в фонд с привязкой к индексу S&P 500. Этот индекс объединяет 500 крупнейших компаний США и имеет историческую доходность около 7% в год. Затем можешь начать углубляться в отдельные сектора и компании. Если речь идет о серьезных деньгах, рекомендуется проконсультироваться с опытным в инвестиционной сфере профессионалом. Настоятельно рекомендуется избегать советов от людей, проработавших на рынках капитала меньше десяти лет. Например, крайне неразумно обращаться к "специалисту", который в основном по поручению торгует определенными банковскими продуктами и никогда не инвестировал свои деньги.

Как не бояться убытков?

Человеку свойственно ошибаться в любой сфере жизни, не только в инвестициях. К тому же рынки капитала настолько огромны, что отдельный инвестор не в силах на них повлиять. Контролировать ты можешь только собственные эмоции и больше ничего. Главное – быстро признавать ошибки и извлекать из них уроки. Истерика не поможет!

Какие ошибки чаще всего допускают новички?

Людям свойственен стадный инстинкт. По принципу – раз все так делают, значит это хорошо. Многих пугают также кратковременные колебания, или волатильность. Но для дисциплинированного долгосрочного вкладчика волатильность обычно повышает доходность.

ТОП инвестиций для 2017 года – в каких направлениях смотреть?

Европейские акции

Европейские акции падают в цене и стали дешевле акций США. Множество компаний мирового уровня получат большие доходы от роста мировой экономики при относительно дешевом евро.

Япония

Люди забывают, что Япония располагает третьим по величине рынком акций после США и Китая. С лета поступают сигналы, что японский фондовый рынок начинает пробуждаться после долгого сна.

Здравоохранение и биотехнологии



Здравоохранение и биотехнологии продолжат развиваться под влиянием демографических тенденций. Падение цен в уходящем году оздоровило ситуацию и создало фундамент для дальнейшего подъема цен.

Где найти хорошую информацию о вложениях:

blogs.blueorangebank.com

www.bloomberg.com – хороший источник о мировых финансовых рынках.

Abnormalreturns.com

Пол Миклашевич