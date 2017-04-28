Студент Рижского технического университета Эдгарс Визиньш считает, что идею можно назвать успешной, если на ней можно зарабатывать деньги, например, оказывая кому-то необходимые услуги. Его команда создала уникальный продукт – умный электрический мотороллер. Это легкое, быстрое и экологичное транспортное средство, после часовой зарядки способное преодолеть 140 километров. Молодые изобретатели ясно увидели свою рыночную нишу – эти мотороллеры они намерены предлагать сервисам доставки.

Не более одного евро на 100 километров

Сконструированный новообразованным предприятием RMR Motobikes мотороллер прекрасно приспособлен для участия в интенсивном городском движении. Эдгарс Визиньш подчеркивает, что мотороллер был создан, исходя из потребностей предприятий – сервисов доставки.

"Это первый электрический мотороллер, специально созданный для служб доставки, а не адаптированный к их потребностям. Он экологичен и потребляет мало топлива, по деньгам выходит не более одного евро на 100 километров", – рассказывает Эдгарс.

Молодые предприниматели готовы предложить клиентам также и ИT-поддержку – интеллектуальную систему логистики, позволяющую в онлайн-режиме рассчитывать самый эффективный маршрут и время прибытия, определять точное местонахождение курьера и предотвращать возможность разрядки аккумулятора в пути. Карту маршрута и сообщения оператора курьер может видеть на экране, установленном на руле мотороллера.

Пока создан лишь первый опытный образец мотороллера. В течение ближайшего года будут собраны еще несколько экземпляров, так что дизайн транспортного средства, вероятнее всего, изменится. Но в скором времени молодые конструкторы планируют завершить процесс сертификации, необходимый их детищу для участия в дорожном движении. В этом же году начнется и тестирование мотороллера на улицах города совместно с одной из компаний – сервисов доставки.

Ставка на зеленую энергию

Присоединение к проекту RTU IdeaLAB для молодых предпринимателей стало продуманным шагом на пути к поставленной цели. Заявку на участие они подали, имея готовую идею и представляя возможный рынок сбыта своего изделия.

"Я уже 12 лет занимаюсь мотоциклами, мопедами и мотороллерами. Всей командой, объединив наши знания, мы в первую очередь изучили реальные потребности рынка и уже на основе этого детально проработали решение для нашего мотороллера, – рассказывает Эдгарс Визиньш. – Мы тщательно изучили не только рынок, но и требования потенциальных клиентов, а также тенденции развития отрасли. Известно, что в ближайшие шесть-восемь лет расходы на любое электрическое транспортное средство могут упасть примерно на 60%. Это, в свою очередь, означает, что в ближайшие 10-15 лет могут заметно измениться пропорции потребления бензина. Наш мотороллер полностью электрический – на 100% зеленая энергия. Теперь наша цель – сделать его максимально прочным и обеспечить по меньшей мере три года гарантии".

Команда осознанно отказалась от лишних для своей целевой аудитории функций мотороллера, повышающих его цену. Вместо этого упор сделан на максимальное удобство изделия для сервисов доставки. В качестве одного из преимуществ Эдгарс называет возможность запуска мотороллера не ключом, а браслетом.

Мечта о возрождении марки "RMR" – Рижского мотозавода





Разработкой умного электрического мотороллера занимается команда из шести человек (см. фото): Эдгарс Визиньш (руководитель компании), Микс Карлис Лодзиньш (продажа), Элина Бушмане (визуальный художник, дизайнер), Эйженс Пойшс (инженер-электронщик, программист), Мартиньш Юргевичс (инженер-механик) и Чарльз Бурье (стратег продукта, дизайнер). Объединяет их амбициозная мечта о возрождении марки «RMR» – Рижского мотозавода, причем разрешение на использование бренда уже получено.

Лаборатория совместного творчества Рижского технического университета IdeaLAB представляет собой проект, действующий при поддержке BlueOrange и объединяющий молодых талантливых предпринимателей – всего 60 команд. Энтузиасты проекта подчеркивают, что хорошую идею от успешного бизнеса нередко отделяет долгий путь, поэтому решающую роль играют именно менторы IdeaLAB, помогающие определить, окажется ли идея жизнеспособной в суровой рыночной среде.

Значение идеи выделяет и создатель электрического мотороллера «RMR» Эдгарс Визиньш: «Я мечтал построить мотоцикл, но понял, что красивая идея – это одно, а идея жизнеспособная и прибыльная – совсем другое. Идея успешна, если на ней можно зарабатывать деньги, оказывая реально востребованные услуги».

BlueOrange является самым крупным партнером по сотрудничеству лаборатории идей РТУ IdeaLAB





На фото: Руководитель RMR Motobikes Эдгарс Визиньш (первый справа) и инженер-электронщик Эйженс Пойшс. Фото: Сандийс Брудерс

Примечание. BlueOrange – торговый знак, который использует Baltikums Bank AS.