Чтобы шлем не мешал слушать музыку и общаться

У Эдийса Браковскиса, уже многие годы увлекающегося велоспортом BMX и сноубордом, идея родилась именно благодаря его увлечению. Парень страстно любит слушать музыку, но в спортивном шлеме это не так-то просто – маленькие вставные наушники грешат низким качеством звука, а провода стесняют движения. "Идея пришла в голову, когда я готовился к своему первому большому выезду в горы. У меня были обычные наушники, но я знал, какие неудобства они доставляют. Возникла мысль вмонтировать динамики в шлем для сноуборда. Я его разобрал, изучил и нашел решение, как обеспечить отличное качество звука", – рассказывает автор идеи.

Функциональность, практичность и безупречный звук

Как объясняет Эдийс, наушники EBR по аналогии с камерой GoPro можно присоединить к любому шлему с помощью специальных креплений. Сначала для этого понадобится специальный клей, а затем наушники можно будет без труда прикрепить или снять и пользоваться ими в обычных условиях.

Основной упор молодые изобретатели делают на безупречное качество звука: "Кроме того, мы хотим пробудить в людях чувство ответственности за свою жизнь, так как в скейт-парках, к сожалению, многие катаются без шлемов, причем по большей части именно потому, что не могут одновременно удобно слушать музыку хорошего качества".

Наушники EBR подключаются к различным устройствам в беспроводном или проводном режиме – соответственно через Bluetooth или AUX, а встроенный микрофон позволяет производить звонки. Сбоку располагается большая и интуитивно понятная панель для переключения треков, остановки музыки и ответа на телефонные звонки. "Преимущество этих наушников в том, что песни можно переключать, не вынимая из кармана телефон. Любой горнолыжник или сноубордист прекрасно знает, насколько профессиональная экипировка осложняет эту задачу, а благодаря контрольной панели, даже не снимая перчаток, одним касанием пальца можно переключать песни или поставить воспроизведение на паузу, чтобы ответить на звонок", – рассказывает Эдийс.

Наличие встроенного микрофона позволяет использовать функцию голосового управления телефоном. Наушники EBR будут иметь две модификации – для зимних и для летних спортивных шлемов.

Активная разработка наушников EBR длится всего несколько месяцев. Сейчас перед изобретателями стоит следующая важнейшая задача – завершить чертежи, изготовить прототипы наушников и приступить к тестированию.

Прототипы наушников EBR – летний/зимний варианты

Удобство и безопасность

Как рассказывает Эдийс, настоящим вызовом стал поиск лучшего материала для изготовления наушников и креплений: "В экстремальных видах спорта безопасность на первом месте. Необходимо подумать о том, чтобы наушники не сломались и не травмировали спортсмена при падении".

Конструкция креплений позволяет отгибать наушники вверх и открывать ухо. "Это важно при езде на велосипеде в местах, где требуется повышенное внимание, например, около железной дороги. Когда опасная зона позади, наушник возвращается в рабочее положение", – поясняет идею Эдийс.

Хотя наушники EBR находятся в стадии разработки, к новинке уже проявляется неподдельный интерес. Юноши активно участвовали в выставке Riga Comm и успешно провели презентации EBR в Эстонии и Финляндии, где в международном лагере "BootCamp" их изобретение было признано одной из четырех идей с наибольшим коммерческим потенциалом.

В бизнес-среде всегда необходимо учитывать пожелания потребителей, считает Эдийс, поэтому планируется, что каждый клиент сможет сам выбрать дизайн своих наушников и креплений. "Большинство людей, занимающихся экстремальными видами спорта, внимательно относятся к своему внешнему виду. Поэтому каждый сможет зайти на сайт и выбрать из широчайшей цветовой гаммы нужный цвет самих наушников, креплений и других деталей. Так что у нашего изделия есть потенциал стать еще и стильным аксессуаром", – рассуждает молодой изобретатель.

Без IdeaLab идея осталась бы просто идеей

В общей сложности в рамках RTU IdeaLAB 149 инициативных молодых людей, в составе 60 команд использовали возможность воплотить перспективную бизнес-идею в жизнь. Для каждого проекта в IdeaLAB разрабатывается индивидуальный план реализации. В отличие от инкубаторов бизнеса, IdeaLAB наряду с экспертами и консультантами предлагает оборудование, позволяющее изготовить прототип или даже небольшую партию образцов. Эдийс откровенно признает, что без поддержки RTU IdeaLAB идея изготовления наушников EBR так и осталась бы только идеей. "Здесь предоставлены все возможности, остается лишь делать. Но все-таки главным преимуществом является творческая среда – IdeaLAB позволяет плодотворно общаться и постоянно черпать вдохновение для новых идей. Только ради этого стоит здесь работать", – говорит Эдийс.

За время своей деятельности IdeaLAB уже стала своеобразным знаком качества, зачастую помогающим молодым предпринимателям открывать нужные двери. "Продвижение новых продуктов на рынок – это сложное дело. Многие смотрят на тебя с недоверием, и нужно суметь убедить их в ином. Когда приходишь рассказать людям о своем продукте и говоришь, что ты из IdeaLAB, отношение сразу же меняется".

В завершение Эдийс и Дайнис добавляют, что верят в будущее своей идеи, поскольку стремятся продавать не продукт, а ощущения. "Музыка – это мощный мотиватор. Ты мчишься с горы, готовишься к важному прыжку и в голове вертится – получится или не получится. И тут именно музыка настраивает тебя на нужный лад. Ты собираешься и делаешь", – с увлечением говорит Эдийс.

Проект IdeaLAB реализуется при поддержке BlueOrange.

Одноклассники Эдийс Браковскис (первый справа) и Дайнис Красовскис не планируют останавливаться на достигнутом