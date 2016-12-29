Беспилотные летательные аппараты, или дроны, в мире развиваются бешеными темпами. От крошечных стрекоз с мощными камерами до гигантских воздушных такси. Не только игрушки, но и разведчики, садовники, лесники, охранники и еще, и еще... Но в индустриальной сфере, где потребность в дронах особенно велика, эти суперзвезды передовых технологий используются мало, слишком уж дороги специализированные программы управления.

Студент Рижского технического университета (РТУ) Виктор Быков считает это большой несправедливостью и готовит своего рода революцию. Его стартап-проект Drone Plan обещает сделать промышленные дроны доступными даже малому и среднему бизнесу. "Моя цель – к лету выйти на мировой рынок с массовым продуктом – таким программным обеспечением для управления дронами, которое многие смогут себе позволить", - рассказывает Виктор. Идея Drone Plan развивается при поддержке RTU IdeaLAB (ранее – Студенческий бизнес-инкубатор РТУ). BlueOrange является самым крупным партнером по сотрудничеству лаборатории идей.

Студент Рижского технического университета (РТУ) Виктор Быков. Фото: Анна Паула Кузнецова



Почему именно дроны?

Любое из окружающих нас промышленных сооружений – дамба, электростанция, опора высоковольтной линии, химический завод – требует регулярной проверки на предмет повреждений, коррозии, деформации и пр. На практике это происходит так – производство останавливается, возводятся леса, на них взбираются альпинисты с биноклями и фотоаппаратами. Обвязанные веревками, на ветру и холоде, рискуя жизнью, они пытаются разглядеть дефекты и что-то заснять. Но это медленно, дорого, рискованно, причем, без гарантии качества.

Как альтернативу в мире все чаще используют дроны, быстро, экономично и надежно фиксирующие все проблемы методом аэрофотосъемки. Пилот с земли по смартфону задает дрону рабочую программу, и автоматический полет может начаться – в любое время года, на любой высоте, в различных плоскостях и измерениях.

"В США и Великобритании это уже делается, очень продвинутые решения предлагает Швейцария, но пока такой дрон вместе с программой стоит от 80 000 вплоть до 200 000 евро. Дорого! Моя же цель – превратить промышленные дроны в массовый продукт. Цена – не выше 10 000 евро и даже ниже. Как фаст-фуд, за небольшие деньги доступный всем и каждому", - рассказывает Виктор Быков.

Программированием дронов в мире занимаются многие. Но продукт Drone Plan уникален тем, что позволяет программировать траекторию полета не в одной плоскости, а в трех измерениях – дрон может облетать высотные строения со всех сторон, пересекать сложные по конфигурации строения и т.п.

"Стандартизованная, максимально простая многофункциональна программа с понятной не только экспертам инструкцией – купи, открой и пользуйся. Именно то, что сегодня рынок не предлагает", - подчеркивает Виктор.

Своими рынками Drone Plan поначалу считает промышленно развитые страны. Там возможности применения интеллектуальных летательных аппаратов намного шире, чем в Латвии.

Больше информации:

www.droneplan.eu

https://www.facebook.com/DRONEPLAN/

https://www.youtube.com/channel/UC2V7HjAGWMKGyJAXdxAj-Jg