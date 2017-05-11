Ингуна, Екатерина, Анастасия, Александр и Mаксим – бывшие практиканты, сегодня работающие в различных управлениях банка, высказали свое мнение о том, какой должна быть идеальная практика. Их размышления и выводы применимы не только к банковской сфере, но и к любой другой.

К поиску практикантов банк подходит с той же серьезностью, что и к поиску сотрудников – с подробным резюме, собеседованием и отбором кандидатов. Чем вы руководствовались при выборе места для прохождения практики?

Екатерина: Мне было важно проверить, подхожу ли я для работы в банке и подходит ли мне банковская отрасль.

Анастасия: Нас всех объединяет интерес к сфере финансов и работе с людьми, а здесь это прекрасно сочетается. Лично для меня важным фактором стала география деятельности: банк работает с таким количеством стран, что может предложить возможность прохождения практики иностранным студентам, приехавшим учиться в Латвию.

Ингуна: Первую практику мне хотелось пройти в небольшой компании. Копировать бумаги на каком-то огромном предприятии, где меня и мою работу никто не заметит и не ощутит, совершенно неинтересно.

В объявлении было указано, что лучшим банк предложит работу, а один из практикантов получит денежную премию. Насколько важна роль "пряника"?

Ингуна: Вознаграждение теоретически должно было сделать нас конкурентами, но этого не произошло. Специфика работы была такова, что весь месяц с утра до вечера мы работали плечом к плечу – за одним столом. Задания были ответственными, работали напряженно, хотя случались и забавные ситуации. Все это настолько нас сплотило, что про премию мы вспомнили только лишь под конец практики, и она оказалась замечательным бонусом.

Максим: Приятно, если работодатель выражает готовность принять тебя на работу, а премия, в свою очередь, демонстрирует его заинтересованность и серьезность намерений. Отсутствие вознаграждения говорит о неуверенности в том, что ты можешь принести реальную пользу предприятию. Этот нюанс в отношениях очень важен, он во многом меняет мотивацию практиканта.

Анастасия: Да, это развивает чувство ответственности, когда понимаешь, что практика – не просто формальное просиживание часов, а серьезная плодотворная работа. Для меня главным стимулом была возможность проверить, нравится ли мне эта сфера, и получить опыт на будущее.

Какой, на ваш взгляд, самый ценный совет вы получили от ментора?

Александр: Трудно выделить что-то одно. Мы ежедневно получали советы, комментарии, ответы. Нам тоже задавали вопросы, над которыми стоило основательно поразмыслить. Ментор совместно со мной анализировал результаты, вдохновлял.

Ингуна: Мой ментор очень много рассказывал о работе в банке, о структуре, о том, как различного рода задачи влияют на последующие действия. Это было важно и помогало не сдаваться – я видела, что моя работа не остается незамеченной, и понимала, что всем новичкам приходилось преодолевать сложности.

Анастасия: Ярко помню, когда я отправила ментору текст письма для клиента, он спросил: "А сама ты бы стала читать такое письмо и, тем более, отвечать на него? Попытайся предложить услугу самой себе!" Я поняла, что мое письмо "не цепляет", и это замечание мне помогло двигаться дальше в правильном направлении.

Не секрет, что практика была нелегкой. Не было ли слишком трудно?

Александр: Это хорошо, что у нас не было выбора и возможности уклониться от трудностей. Самому собраться нелегко, но стоит один раз это сделать, как страх исчезает и тебе становится гораздо легче.

Анастасия: Я бы не назвала это страхом. Скорее – это выход из зоны комфорта, открывающий новые горизонты. Я, например, никогда не думала, что буду работать с клиентами. Мне нравились финансы, аудит, бухгалтерия. Но стоило попробовать привлечь первого клиента, и я почувствовала – у меня получается!

Екатерина: Трудности – понятие относительное. Если есть поддержка команды, то трудностей не ощущаешь.

О чем стоит помнить, когда кажется, что ничего не получается?

Александр: В любой сфере, в любом бизнесе важно помнить закон больших чисел – чем больше попыток, тем выше шансы на успех. Если в твоей услуге нуждается лишь 5% жителей планеты, тебе надо "отсеять" чуть ли не все остальные 95%, чтобы выйти на своего клиента.

Екатерина: Когда после неудачной недели хотелось все бросить, ментор сказал – мы учимся на своих провалах и ошибках. Если что-то удается хорошо, мы не анализируем причины успеха, а просто радуемся и празднуем, а вот синяки и шишки обычно запоминаешь и стараешься в дальнейшем делать иначе.

Что сделало эту практику столь эффективной?

Ингуна: Заинтересованность со стороны опытных коллег и руководства. Важно, что нам помогали не только непосредственные руководители, но и менеджеры высшего звена. В этот момент мы поняли, что действительно нужны и от нас ждут конкретных результатов. Мы могли задавать сотни вопросов и всегда получали подробные ответы.

Анастасия: Практика началась с двухнедельных теоретических занятий, с изучения информации о предприятии, продуктах и услугах. Эти знания нам очень пригодились для дальнейшей работы.

Александр: Нам доверили реальную и нужную работу, результат которой был действительно важен.

Екатерина: У каждого был свой ментор, который давал не только профессиональные советы, но и оказывал психологическую и человеческую поддержку. Мне поначалу было очень трудно, и именно поддержка ментора помогла собраться.

Если бы было возможно, кого из мировых знаменитостей вы бы выбрали в качестве ментора?

Александр: Илона Маска, основателя SpaceX, соучредителя Tesla Motors и PayPal, одного из руководителей SolarCity и OpenAl. Меня восхищают его разнообразные идеи по изменению мира. Хотелось бы понаблюдать за его методами работы и тайм-менеджмента.

Ингуна: Ричарда Брэнсона, так как он в известной мере сломал экономическую теорию относительно построения бизнеса. Он совершил практически невозможное. К тому же он положительный, вдохновляющий и активно поддерживающий молодые предприятия.

Максим: Барака Обаму – мне очень нравится его способность блестяще аргументировать свою точку зрения и развернуто отвечать на любые вопросы.

Анастасия: Мне очень нравится премьер-министр Канады Джастин Трюдо – его публичный образ и коммуникация с обществом.

Екатерина: Было бы интересно понаблюдать, как проходит день Уоррена Баффета. А будь у меня машина времени, хотелось бы поговорить с Коко Шанель.

5 ПРАВИЛ ПРАКТИКИ, ЭФФЕКТИВНОЙ И ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, И ДЛЯ ПРАКТИКАНТА

Активный менторинг и сотрудничество

Если руководство предприятия проявляет серьезный интерес и уделят свое время, практикант понимает, что от него ждут результата, и возможно долгосрочное сотрудничество. Тогда отношение и отдача будут совсем другими.

Реальные, а не приближенные к реальности задания

Если работодатель обеспечивает практиканту работу лишь ради галочки или прикомандировывает к секретарю, то и взамен получит соответствующее отношение. Практикант – будущий специалист, он должен осваивать важные для профессии вещи, а не варить кофе и копировать документы.

Практика как потенциальное место работы

Сознание, что хороший результат может обеспечить постоянную работу и денежную премию, служит мощнейшим стимулом для практиканта. Ощущение, что тебя заметили и оценили, тоже очень важно.

Управление разнообразием

В Латвии много иностранных студентов, владеющих латышским языком на уровне, недостаточном для профессионального общения. Если предприятие предоставляет им возможность проявить себя в работе с международными клиентами, выигрывают оба.

Представление о процессах и продуктах

В ходе практики достаточное время следует уделить предметному описанию отрасли, предприятия, процессов, продуктов, услуг – разъяснению всех аспектов, касающихся повседневной работы. Тогда предприятие получит более знающего практиканта.

"Практика требует серьезной работы и со стороны предприятия. Иной подход, на наш взгляд, означает напрасную трату нашего времени и времени других людей. Мы сознательно не загружаем практикантов элементарными офисными работами, так как нам важно получить целеустремленных и талантливых сотрудников. Но и пассивное наблюдение за старшими коллегами тоже мало что даст", – рассказывает руководитель Учебного центра Управления персонала BlueOrange Эгита Загере. – Поэтому мы с самого начала решили организовать соответствующую реальной работе среду, где молодые люди могли бы себя испытать в банковской работе, в общении с клиентами. Только так обе стороны за короткий срок практики могут понять - сложится дальнейшее сотрудничество или нет. За два года проведения практики шесть молодых сотрудников пополнили коллектив банка. Это хороший показатель".

В этом году BlueOrange планирует практику с 3 по 28 июля. Заявки принимаются до 9 июня.

Участники беседы, бывшие практиканты, а ныне работники BlueOrange (слева направо) – Екатерина, Максим, Анастасия и Ингуна. Фото из архива банка.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Учебным центром Управления персонала BlueOrange

Примечание. BlueOrange – бренд, используемый AS Baltikums Bank.