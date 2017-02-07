Каковы инвестиционные привычки жителей Латвии?
Объем вкладов в банках растет. Это означает, что для людей очень важна безопасность их денег. Иначе эти средства инвестировались бы в акции, облигации, недвижимость и бизнес. Высокая надежность вложений важна, но чем ниже риск, тем ниже ожидаемая доходность.
Насколько важна доходность?
Очень важна! Чем выше доходность, тем быстрее растут вложенные средства. Сравним: через десять лет вклад в размере 1 000 евро при доходности 1% будет стоить 1 104 евро, при доходности 5% – 1 628 евро, при доходности 10% – 2 593 евро. Это можно назвать "магией" сложного процента. С увеличением срока вложения стремительно продолжают расти различия в конечном результате.
Сколько нужно денег, чтобы начать вкладывать?
Сумма значения не имеет. Даже пару евро можно положить на сберегательный счет. О вложениях в акции и фонды можно задумываться, имея больше 10 000 евро. А вложения в отдельные облигации требуют десятки, а то и сотни тысяч евро.
Как преодолеть страх перед инвестированием?
Это точно также как с улучшением состояния здоровья – просто нужно начать. Вклады – это не обязательно только сложные инвестиции. Вклады – это и накопления на расчетном счете на "черный день", и депозитное накопление на средний срок.
Существуют самые разные типы инвесторов – от людей, которые соглашаются исключительно на низкий уровень риска, до тех, кто решается на высокий риск. Инвестирование всегда связано с каким-либо риском. Когда уже поставлена конкретная цель, ради которой делаются вложения, места для страха и сомнений уже не остается, нужно действовать.
Как начать инвестировать?
Важно ответить на несколько вопросов:
- какова цель вложения?
- на что будут потрачены накопленные и заработанные средства?
- предусмотрены ли они на крупные приобретения, обеспечение старчества или пассивного дохода?
Перечислим наиболее распространенные цели вложений:
- На крупную покупку. Первый взнос за покупку дома, автомашины, ремонт квартиры, путешествие. Сроки подобных вложений колеблются от пары месяцев до нескольких лет. Предпочтительны консервативные инструменты вложений с низким риском - сберегательный счет, срочный депозит.
- На образование детей. Срок таких вложений составляет 18 и более лет. Это поначалу допускает агрессивные и рискованные вложения с большей доходностью, которые по мере взросления ребенка могут заменяться более консервативными вариантами.
- На старость. Чем раньше начать копить, чем дольше будут работать вложения, тем привлекательнее может неожиданно оказаться процентный итог. Поначалу можно выбрать более агрессивный план, а ближе к пенсии переключиться на консервативные вложения.
Как быстро можно добиться своих целей?
Чем более отдаленные сроки достижения цели, тем более рискованный тип вложений можно выбирать. В краткосрочном периоде это может быть неустойчиво, однако в долгосрочном - обеспечит более высокую доходность. Если предположительный период времени вложений до трех лет, то лучше использовать консервативные вложения с очень низким риском.
В свою очередь, для вложений на срок более 10 лет подойдут вложения с более высоким риском, в том числе, акции и фонды акций.
Рекомендуется также измерить свой предел риска. Каждый человек может взять на себя определенный уровень риска. Кто-то не готов рисковать ни единым центом, а кто-то другой будет готов рискнуть 10-20% суммы своего вложения, чтобы в долгосрочном периоде получить более высокую доходность.
Каковы типичные ошибки неопытного вкладчика?
- Отсутствие стратегии. Перед вложением необходимо выработать четкий, конкретный, выполнимый план. Иначе существует вероятность, что вложения начнут перекрываться, конфликтовать, и риски не будут распределяться. Не рекомендуется менять план чаще одного раза в год.
- Высокие комиссионные платежи, снижающие доходность вложения.
- Нехватка знаний. Многие инвестиционные инструменты кажутся простыми, но стоит приглядеться повнимательнее, как сразу же обнаруживается множество скрытых "крючков". Если нет желания вникать во все нюансы, проконсультируйся с инвестиционным профессионалом.
Когда мои деньги начнут зарабатывать и сколько?
Предлагаемые сегодня центральными банками ставки очень низки, соответственно, низка и доходность вложений. Однако рынок акций за предыдущие сто лет сумел обеспечить среднегодовую доходность 8%. В некоторые годы прибыль может быть высокой, в другие – нулевой, а кризисы вообще приносят убытки. Тем не менее за долгие годы усредненная доходность достигла 8%. То есть, если есть долгосрочная цель и выбраны соответствующие долгосрочные вложения, то и действовать они должны долгосрочно.
Стану ли я богатым?
Да. Но для этого требуется ряд условий, в том числе тщательное финансовое планирование, адекватная постановка целей и инвестиционная дисциплина.
Каспарс Пейсениекс
- Швейцарская школа бизнеса, программа MBA
- Высшая банковская школа, степень магистра финансов
- Автор блога http://peisenieks.com/