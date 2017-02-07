Каковы инвестиционные привычки жителей Латвии?

Объем вкладов в банках растет. Это означает, что для людей очень важна безопасность их денег. Иначе эти средства инвестировались бы в акции, облигации, недвижимость и бизнес. Высокая надежность вложений важна, но чем ниже риск, тем ниже ожидаемая доходность.

Насколько важна доходность?

Очень важна! Чем выше доходность, тем быстрее растут вложенные средства. Сравним: через десять лет вклад в размере 1 000 евро при доходности 1% будет стоить 1 104 евро, при доходности 5% – 1 628 евро, при доходности 10% – 2 593 евро. Это можно назвать "магией" сложного процента. С увеличением срока вложения стремительно продолжают расти различия в конечном результате.

Сколько нужно денег, чтобы начать вкладывать?

Сумма значения не имеет. Даже пару евро можно положить на сберегательный счет. О вложениях в акции и фонды можно задумываться, имея больше 10 000 евро. А вложения в отдельные облигации требуют десятки, а то и сотни тысяч евро.

Как преодолеть страх перед инвестированием?

Это точно также как с улучшением состояния здоровья – просто нужно начать. Вклады – это не обязательно только сложные инвестиции. Вклады – это и накопления на расчетном счете на "черный день", и депозитное накопление на средний срок.

Существуют самые разные типы инвесторов – от людей, которые соглашаются исключительно на низкий уровень риска, до тех, кто решается на высокий риск. Инвестирование всегда связано с каким-либо риском. Когда уже поставлена конкретная цель, ради которой делаются вложения, места для страха и сомнений уже не остается, нужно действовать.

Как начать инвестировать?

Важно ответить на несколько вопросов:

какова цель вложения?

на что будут потрачены накопленные и заработанные средства?

предусмотрены ли они на крупные приобретения, обеспечение старчества или пассивного дохода?

Перечислим наиболее распространенные цели вложений:

На крупную покупку. Первый взнос за покупку дома, автомашины, ремонт квартиры, путешествие. Сроки подобных вложений колеблются от пары месяцев до нескольких лет. Предпочтительны консервативные инструменты вложений с низким риском - сберегательный счет, срочный депозит.

На образование детей. Срок таких вложений составляет 18 и более лет. Это поначалу допускает агрессивные и рискованные вложения с большей доходностью, которые по мере взросления ребенка могут заменяться более консервативными вариантами.

На старость. Чем раньше начать копить, чем дольше будут работать вложения, тем привлекательнее может неожиданно оказаться процентный итог. Поначалу можно выбрать более агрессивный план, а ближе к пенсии переключиться на консервативные вложения.

Как быстро можно добиться своих целей?

Чем более отдаленные сроки достижения цели, тем более рискованный тип вложений можно выбирать. В краткосрочном периоде это может быть неустойчиво, однако в долгосрочном - обеспечит более высокую доходность. Если предположительный период времени вложений до трех лет, то лучше использовать консервативные вложения с очень низким риском.

В свою очередь, для вложений на срок более 10 лет подойдут вложения с более высоким риском, в том числе, акции и фонды акций.

Рекомендуется также измерить свой предел риска. Каждый человек может взять на себя определенный уровень риска. Кто-то не готов рисковать ни единым центом, а кто-то другой будет готов рискнуть 10-20% суммы своего вложения, чтобы в долгосрочном периоде получить более высокую доходность.

Каковы типичные ошибки неопытного вкладчика?

Отсутствие стратегии . Перед вложением необходимо выработать четкий, конкретный, выполнимый план. Иначе существует вероятность, что вложения начнут перекрываться, конфликтовать, и риски не будут распределяться. Не рекомендуется менять план чаще одного раза в год.

Перед вложением необходимо выработать четкий, конкретный, выполнимый план. Иначе существует вероятность, что вложения начнут перекрываться, конфликтовать, и риски не будут распределяться. Не рекомендуется менять план чаще одного раза в год. Высокие комиссионные платежи, снижающие доходность вложения.

снижающие доходность вложения. Нехватка знаний. Многие инвестиционные инструменты кажутся простыми, но стоит приглядеться повнимательнее, как сразу же обнаруживается множество скрытых "крючков". Если нет желания вникать во все нюансы, проконсультируйся с инвестиционным профессионалом.

Когда мои деньги начнут зарабатывать и сколько?

Предлагаемые сегодня центральными банками ставки очень низки, соответственно, низка и доходность вложений. Однако рынок акций за предыдущие сто лет сумел обеспечить среднегодовую доходность 8%. В некоторые годы прибыль может быть высокой, в другие – нулевой, а кризисы вообще приносят убытки. Тем не менее за долгие годы усредненная доходность достигла 8%. То есть, если есть долгосрочная цель и выбраны соответствующие долгосрочные вложения, то и действовать они должны долгосрочно.

Стану ли я богатым?

Да. Но для этого требуется ряд условий, в том числе тщательное финансовое планирование, адекватная постановка целей и инвестиционная дисциплина.

Каспарс Пейсениекс