В зимний сезон из международного аэропорта "Рига" будут выполняться полеты в 74 пункта назначения, сообщили его представители.

В том числе аэропорт предлагает три новых пункта назначения: Абу-Даби (ОАЭ), Мальта и Эйлат (Израиль).

Полеты в Абу-Даби четыре раза в неделю предлагает авиакомпания airBaltic в сотрудничестве с Etihad Airways, на Мальту дважды в неделю - ирландская авиакомпания-дискаунтер "Ryanair", в Эйлат два раза в неделю - венгерская Wizzair.

airBaltic в зимний сезон продолжит выполнять внутренние рейсы между Ригой и Лиепаей, а также полеты в Женеву, Тампере и Гетеборг, на горнолыжные курорты в Зальцбург, Верону и Попрад (Высокие Татры).

В зимний сезон airBaltic увеличила количество полетов из Риги в Лондон, Гамбург, Прагу и Варшаву.

Раз в неделю Uzbekistan Airways продолжит выполнять полеты из Риги в Нью-Йорк, а также прямые полеты в Ташкент.

Полеты из аэропорта "Рига" в зимний сезон выполняют 16 авиакомпаний: airBaltic, Ryanair, WizzAir, Aeroflot, SAS, Finnair, Norwegian Air Shuttle, Lufthansa, LOT Polish Airlines, Utair, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, RusLine, Uzbekistan Airways, Belavia, Ellinair и Smartlynx Airlines.

По последним оперативным данным, с начала года до 23 октября в международном аэропорту "Рига" было обслужено свыше 5 млн пассажиров - на 11,8% больше, чем за тот же период в 2016 году.

Расписание полетов зимнего сезона вступит в силу в воскресенье, с переходом на зимнее время.

Международный аэропорт "Рига" - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В 2016 году он обслужил более 5,4 млн пассажиров - почти 45% общего числа пассажиров в странах Балтии.