Согласно прогнозу на 2017 год, связанный с увеличением количества полетов и пассажиров в международном аэропорту "Рига", во второй половине марта здесь начнет действовать расширенная зона контроля безопасности с девятью контрольными линиями.

В прошлом году аэропорт "Рига" достиг рекордного количества пассажиров – 5,4 миллиона - и в этом году прогнозируется увеличение количества пассажиров. Уже в летний сезон этого года из аэропорта "Рига" начнут выполняться рейсы в девять новых пунктов назначения. Расширенная зона контроля безопасности даст возможность увеличить количество обслуживаемых пассажиров, повысить скорость и качество обслуживания.

Работы по расширению зоны контроля безопасности, будут производиться с 13 февраля до 14 марта. В ходе выполнения работ будут изменены места размещения пунктов контроля безопасности в терминале аэропорта: Первый пункт контроля безопасности и пункт ускоренного контроля безопасности (FastTrack) будут находиться на прежнем месте – в зоне вылета "E", второй пункт – в северной части аэропорта, в зоне вылета"C". Пассажиры, независимо от того, в какой пункт назначения они направляются, могут использовать оба пункта контроля безопасности.

Для удобства пассажиров, во время проведения ремонтных работ в терминале будут размещены дополнительные указатели и плакаты, информирующие о местах нахождения пунктов контроля безопасности. Информацию можно будет также получить в Информационном центре на втором этаже или у сотрудников аэропорта. Для своевременного прохождения контроля безопасности, аэропорт "Рига" просит пассажиров являться в аэропорт заблаговременно – не менее, чем за 2,5 часа до вылета.

Расширение зоны контроля безопасности – одно из мероприятий, планируемых аэропортом "Рига" с целью увеличения удобств для пассажиров еще до начала реализации масштабного проекта по расширению терминала аэропорта. Уже в начале этого года в терминале были открыты дополнительные пункты регистрации, а во второй половине этого года зону регистрации, планируется оборудовать автоматами самообслуживания для сдачи багажа.

Как уже сообщалось ранее, следующая очередь развития терминала аэропорта предусматривает провести до 2022 года расширение зала регистрации, зон выдачи и сортировки багажа, зоны контроля безопасности, а также построить многоэтажную автостоянку и соединение с железнодорожной станцией, которая строится в аэропорту "Рига" в рамках проекта Rail Baltica, предусматривающего использование европейской железнодорожной колеи.

Международный аэропорт "Рига" – крупнейший в странах Балтии транспортный узел авиасообщения, обслуживающий 45 % авиапассажиров Балтии. Из аэропорта "Рига" в зимний сезон выполняются полеты в 60, в летний сезон – в 80пунктов назначения.Полеты выполняют 20 авиакомпаний.