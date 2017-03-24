В воскресенье, 26 марта, аэропорт "Рига" объявляет начало летнего сезона. Из столицы Риги можно будет попасть в 89 точек на земном шаре. Помимо уже имеющихся маршрутов, авиакомпании предложат латвийцам еще 16 новых рейсов.

Больше всего новых рейсов добавила национальная авиакомпания airBaltic - к сети маршрутов, обслуживаемых из Риги, добавлены полеты в Женеву (Швейцария), Абердин (Великобритания), Ставангер (Норвегия), Гетеборг (Швеция), Темпере (Финляндия), Мадрид (Испания), Катанью (Италия), Одессу (Украина), Казань (Россия), Лиепаю (Латвия). Также будут введены два новых маршрута из Вильнюса в Париж (Франция) и в Мюнхен (Германия).

Два новых маршрута предложит Wizz Air - с 25 июня Ригу соединят рейсы с Рейкьявиком (Исландия) и Бари (Италия). В свою очередь, Savukārt Scandinavian Air System (SAS) уже с 26 марта двенадцать раз в неделю будет летать в Копенгаген (Дания).

Ellinair запустит рейс в столицу острова Крит - город Ираклион. Также полеты из аэропорта "Рига" начнет российский перевозчик RusLine - его рейсы шесть раз в неделю будут отправляться в аэропорт "Домодедово" в Москве.