В зимний сезон в расписании изменены дни рейсов с учетом стыковок в Риге. Утренние рейсы из Лиепаи с 30 октября будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам, что позволяет пассажирам спланировать полеты из Риги на уик-энд.

Пассажиры из Лиепаи все чаще используют соединение с Ригой для транзитных полетов. Пять самых популярных направлений из Лиепаи – это Копенгаген, Москва, Лондон, Стокгольм и Берлин.

"Успех рейсов в Лиепаю превзошел наши ожидания. Мы надеялись обслужить на этом маршруте 3 200 пассажиров, но уже сейчас, за два месяца до окончания летнего сезона, полеты зарезервировали более 4 500 пассажиров. Проанализировав свежие данные, мы поняли, что продолжение полетов в Лиепаю и зимой даст позитивный эффект нашей сети, поэтому мы подтверждаем наши планы обслуживать это направление в течение всего года", - говорит исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

По его словам, внутренний маршрут в Лиепаю важен для экономики региона. Мы предлагаем более широкие возможности смычек для тех, кто путешествует по делам и для отдыха, для создания рабочих мест и увеличения узнаваемости как города, так и всего региона