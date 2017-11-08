По его словам, идея создания академии у предприятия возникла несколько лет назад. В школе будут обучать с азов и готовить профессиональных пилотов только для коммерческих целей. Авиакомпания намерена готовить пилотов для собственных нужд.

Академия будет создана на базе учебной организации – дочернего предприятия airBaltic Training, которое было создано в 2010 году. До сих пор здесь обучали уже действующих пилотов и других специалистов в сфере авиации. Теперь учебная программа будет расширена. Срок обучения – полтора-два года. Для учебных целей предприятие также намерено закупить самолёты. Тренировочные полёты могут проходить в Лиепайское аэропорту, который также ждут инвестиции, например, за счет строительства ангаров.

До конца года компания airBaltic намерена объявить отбор курсантов. Конкретные критерии отбора пока не озвучиваются. Но ограничения возможны, например, по возрасту.

Меж тем предприятие ведёт переговоры с банками, чтобы курсанты могли взять кредит на обучение. Затраты на курс не будут ниже 60 000 евро.

На первом этапе airBaltic планирует обучать по 20 пилотов ежегодно, но оптимальная ёмкость академии - 100 пилотов.