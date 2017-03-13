Мартин Гаусс, исполнительный директор airBaltic, заявил: "Авиационная отрасль дает до 3% национальной экономики и создает 2% рабочих мест. Для региональной экономики западной Латвии и Литвы наш новый маршрут в Лиепаю очень важен и дополняет существующий маршрут в Палангу. Этот маршрут предоставит новые возможности путешествий между Ригой и Лиепаей, а также предложит удобные стыковки для пассажиров из 60 пунктов назначения airBaltic".

Председатель Лиепайской думы Улдис Сескс: "Уже с начала реконструкции Лиепайского аэропорта возобновление регулярных рейсов из Лиепаи было событием, которого жители города, и особенно предприниматели, очень ждали. Возобновление полетов сделает Лиепаю важным национальным и международным пунктом назначения для путешественников, одновременно способствуя экономическому развитию города, более широким возможностям организации международных конференций, концертов мирового уровня, спортивных мероприятий, развитию медицинского туризма и курортной деятельности и, конечно же, многие смогут вновь открыть Лиепаю как место, где можно жить и работать. До того, как аэропорт был закрыт на реконструкцию, он обслужил почти 45 тыс. пассажиров и 2700 самолетов, но я уверен, что при сегодняшних возможностях в городе в скором времени мы сможем достичь еще более высоких результатов".

airBaltic будет выполнять на маршруте Рига – Лиепая 3 рейса в неделю. Пассажиры на борту самолета Bombardier Q400 NextGen проведут в пути 40 минут. Цена на билет в одном направлении начинается с 15 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке.