Автовладельцы за два первых месяца этого года заплатили 276 660 евро в виде налога за иностранные номера на своих машинах. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Дирекцию безопасности Дорожного движения.

С 1 января по 28 февраля налог на зарегистрированное за рубежом транспортное средство на один день латвийские водители уплачивали 4789 раз, на месяц - 46 раз, на шесть месяцев - 112 раз, на год - 121 раз.

С 2017 года лицо, декларированным местожительством которого является Латвия, на территорию государства может провезти автомобили, зарегистрированные в других странах, категории M1 или N1 в том случае, если уплачен налог на эксплуатацию.

Размер налога на один день - 10 евро, на месяц - 250 евро, на шесть месяцев - 600 евро, на год - 1000 евро.