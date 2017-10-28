В ежегодно составляемом Prudentia и NASDAQ Riga списке самых ценных латвийских предприятий стоимость LDz по сравнению с прошлом годом в этом году выросла на 15% и достигла 643,7 млн евро. Таким образом LDz стало четвертым самым ценным предприятием в Латвии. С 2007 года стоимость LDz возросла в 3,8 раза.

"Ровно 10 лет назад, в 2007 году, ЛДз было реорганизовано - железнодорожные перевозки были отделены от держателя инфраструктуры, благодаря чему структура и модель деятельности стали более прозрачными. То, что за 10 лет стоимость LDz выросла в несколько раз, позволив предприятию подняться с 17-го места на четвертое в списке самых ценных латвийских предприятий, свидетельствует, что работа правления и всей команды руководства была продуманной и успешной. Более того, за то, что за последний год стоимость предприятия выросла на 15%, могу выразить коллегам признательность за компетентность и профессионализм, благодаря которым в сложных условиях рынка удается удержать стабильность предприятия", - отметил Берзиньш.

Если в предыдущие годы прирост стоимости предприятия могли обусловить растущие объемы перевозок, а значит, и растущий оборот, то в этом году это достигнуто за счет растущей эффективности, подчеркнул он.

"То, что в сравнительно неблагоприятных рыночных условиях LDz удалось не только удержать, но и повысить стоимость предприятия, свидетельствует о стабильности, и это хороший сигнал для наших партнеров, с которыми мы сотрудничаем как в отрасли транспорта и логистики, так и в реализации инвестиционных проектов", - добавил Берзиньш.