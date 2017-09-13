Использование трехмерных принтеров при изготовлении деталей позволит не только уменьшить время поставок, но и внедрить новые технологии в производственные процессы.

Любая деталь, изготовленная с использованием трехмерного принтера, прежде всего пройдет тестирование, по результатам которого будут даны предложения по улучшению дизайна и функциональности деталей.

"Технологии развиваются очень быстро, и если использование трехмерных принтеров позволит нам быстрее получать запчасти, вести ремонтные работы и обеспечивать более эффективное обслуживание клиентов, то это принесет пользу не только нам и нашим клиентам, но и станет новым подходом к развитию отрасли", - поясняет член правления RSS Гундарс Аболс.

Согласно договору, RSS и "Baltic3d.eu" будут сотрудничать при распечатке определенных деталей, необходимых для изготовления тепловозов. Первоначально планируется изготавливать с помощью 3D принтера, например, детали корпуса, коннекторы и вентиляторы. При этом предприятия будут совместно проводить различные анализы и тесты, чтобы оценить соответствие изготовленных с помощью трехмерного принтера деталей требованиям качества, в том числе безопасности и выносливости.