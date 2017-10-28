Компания Easyjet договорилась о покупке части бизнеса обанкротившейся Air Berlin в аэропорту Тегель. Это сделает ее берлинским авиаперевозчиком номер один, уверяют британцы.

Британская компания Easyjet в пятницу, 27 октября, подписала с обанкротившимся немецким авиаперевозчиком Air Berlin соглашение о покупке части его бизнеса, сосредоточенного вокруг берлинского аэропорта Тегель. Об этом Easyjetсообщила на своем сайте. Пакет, включающий в себя лизинг 25 самолетов A320 и права на взлет и посадку в Тегеле, обойдется Easyjet в 40 млн евро. При этом британская компания намерена нанять около 1000 бывших пилотов и бортпроводников Air Belin, предложив им контракты, оформленные в соответствии с законодательством ФРГ и согласованные с профсоюзом ver.di.

Тем самым Easyjet, по собственному утверждению, станет лидирующей авиакомпанией в Берлине и главным оператором маршрутов средней и малой дальности в Тегеле. Из этого аэропорта она будет осуществлять перевозки как внутри Германии, так и за ее пределами. Ранее Easyjet использовала в Берлине только аэропорт Шёнефельд. Эта сделка должна получить одобрение регулирующих органов и будет окончательно завершена в декабре 2017 года, сообщает Easyjet.

Последний полет

Самолет компании Air Berlin вечером 27 октября совершил последний рейс в Берлин. "Air Berlin в этот грустный день благодарит всех сотрудников, партнеров и пассажиров, которые многие годы были преданы нам. Air Berlin желает всем мягкой посадки и от имени всех сотрудников желает всего хорошего!" - говорится в официальном заявлении компании.

Вторая после Lufthansa авиакомпания в Германии в августе 2017 года объявила о банкротстве. С 1979 года ее услугами воспользовались более полумиллиарда человек.