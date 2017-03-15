Кисиелс в разговоре с Delfi выразил надежду, что аэропорту удастся восстановить необходимую для начала работы сертификацию. Ранее власти, опасаясь угрозы государству, запретили прежним акционерам вести коммерческую деятельность в аэропорту. В результате состав правления был изменен - с 7 марта в него вошли отставной генерал полиции Юрис Рекшня и декан факультета управления бизнесом высшей школы Turība Зане Дриньке.

При самом оптимистичном раскладе аэропорт сможет обслуживать 6 рейсов в день, что означает 2200 рейсов в год, рассказал Delfi Рекшня. На данный момент на предприятии задействовано 20 работников, а в рабочем режиме фирмы их число должно вырасти до 120.