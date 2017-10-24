"Литовская железная дорога" (ЛЖД) не спешит выплачивать назначенный Еврокомиссией штраф в размере 28 млн. евро за разобранную ж/д ветку в Реньге. Но куда пропали сами рельсы?

Представитель отдела коммуникации "ЛЖД" Тадас Валанчюс сказал, что часть использовали для ремонта других веток, часть продали как металлолом, но сколько на этом компания заработала, сейчас сказать никто не может.

"Большую часть демонтированных рельсов использовали при реконструкции разных веток на территории Литвы. (...) После того как оценили состояние ветки и установили, что ею больше нельзя пользоваться, разобрали верхнюю конструкцию на участке 18,12 км, она состояла из бетонных шпал и рельсов. Потом изношенные рельсы сдали на металлолом, а подходящие фрагменты использовали для ремонта других веток", – сказал Валанчюс.

По его словам, всю конструкцию перебрали, из-за ее состояния ее можно было использовать только на вокзалах и подъездных путях, где допустимая скорость составляет не больше 40 км/ч.

По словам Валанчюса, оценить, какую прибыль компании принес разобранный участок, сейчас невозможно.

"Оценить, какая выгода тогда была получена от сдачи рельсов на лом, мы не можем. Металлолом был реализован на общих аукционах. Выделить только конкретные детали и их финансовую выгоду, практически невозможно", – пояснил он.

Даже если знать стоимость металла на рынке, невозможно подсчитать, какая сумма могла быть получена, поскольку неясно, какая часть рельсов была сдана.

По словам Валанчюса, информация есть только о проведенных ремонтных работах.

В 2009 г. часть этих рельсов использовалась при ремонте вокзалов в Акмяне, Радвилишкисе, пакруоисе, а другая часть – в 2010-2013 гг. на вокзалах Дусейкяй, Леплауке, Шатейкяй, Панеряй, Мариямполе, Палямонас, Правенишкес и Драугисте.

Сообщалось, что глава "ЛЖД" Мантас Бартушка сказал, что восстановление разобранной ветки в Реньге обошлось бы в 20 млн. евро и потребовало бы около года.

Восстановить участок указала ЕК.

"Это займет год, может меньше. Мы обновим подсчеты. В старых подсчетах числилась сумма около 20 млн. евро. Конечно, наша цель сделать все как можно более эффективно. Может, удастся все сделать за меньшую сумму", – надеется Бартушка.

По его словам, решение о восстановлении ветки будет принято в ближайшее время. Между тем назначенный ЕК штраф компания намерена обжаловать, чтобы он был уменьшен.

