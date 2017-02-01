Глава Ryanair рассказал о бесплатных билетах на авиарейсы

Глава авиакомпании заявил в интервью газете Handelsblatt, что в один прекрасный день Ryanair намерена перейти на бесплатные билеты. Правда, речь не идет о всех маршрутах, хотя такая цель и выдвинута. Бесплатные билеты обеспечат конкурентное преимущество перед другими авиаперевозчиками.

Отвечая на вопрос, как авиакомпания планирует покрывать свои расходы, Майкл О`Лири указал на дополнительные услуги – закуски на борту, подключение к интернету, реклама и т.д. На долю таких услуг уже сегодня приходится до 30% от всех доходов авиакомпании.

Ранее в интервью газете The Guardian Майкл О`Лири пояснил, что при бесплатных билетах авиакомпания сможет получать доход от совместной выручки с аэропортами.

"Задача, которая стоит перед нами, заключается в постепенном снижении цен на авиабилеты. Я предполагаю, что в ближайшие 5- 10 лет стоимость авиабилетов Ryanair опустится до нуля, в этом случае рейсы будут заполнены, и мы сможем получать доход совместно с аэропортами, через которые эти люди будут проходить, также получим долю от продаж в розничных магазинах аэропортов", - сказал О'Лири, выступая на конференции Airport Operators Association в Лондоне.

Сделать авиабилеты бесплатными для пассажиров Ryanair позволят выгодные условия сотрудничества с аэропортами, сокращение или отмена различных сборов, которые приходится сейчас оплачивать авиакомпании, отметил глава Ryanair.

Он уточнил, что вряд ли подобное произойдет в крупных хабах вроде Хитроу, однако есть и небольшие аэропорты в Европе, которые заинтересованы в росте трафика.

Ужесточение правил перевозки ручной клади

Накануне Ryanair также предупредил об изменении политики провоза второй бесплатной сумки из-за того, что пассажиры пытаются запихать в них "половину содержимого своего дома", пишет британское издание The Telegraph.

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В октябре 2013 года компания разрешила пассажирам бесплатно брать с собой в салон дополнительную небольшую сумку. На этот шаг перевозчик пошёл в рамках стратегии пересмотра тарифов и сборов, направленной на улучшение своего имиджа. Однако решение сработало в обратную сторону: теперь пассажиры постоянно превышают нормы провоза ручной клади и вызывают задержки при посадке в самолёт.

"Теперь мы боремся с тем, что слишком много пассажиров приходят с половиной содержимого своего дома вместо одной нормальной сумки и второй сумкой размером поменьше. Некоторые приносят даже три сумки. Если это не прекратится, мы изменим правила", — пожаловался Майкл О'Лири в интервью газете The Irish Independent.

По правилам Ryanair, пассажир может пронести с собой в салон одну сумку весом до 10 кг с суммой максимальных измерений 55 см x 40 см x 20 см и вторую размером не более 35 см x 20 см x 20 см — под эти параметры подходит, например, сумка для ноутбука или пакет из Duty free. Если размер клади превышает обозначенные значения, то багаж не берут на борт или размещают в специальном отсеке самолёта за дополнительную оплату в 50 евро/фунтов.

Возврат Ryanair к более строгой политике способен помочь в решении проблемы, с которой сталкиваются многие пассажиры, пытающиеся разместить свои вещи в багажном отсеке над головой. Из-за дополнительных сумок мест для размещения багажа критически не хватает, а потом ручную кладь приходится размещать под сиденьями или — в некоторых случаях — в багажном отсеке.

"Только первые 90 пассажиров гарантированно размещают свои вещи в салоне", — поясняют в Ryanair.

Крупнейший европейский авиаперевозчик

Лоукостер впервые признан крупнейшей авиакомпанией Европы, ей стал ирландский перевозчик Ryanair. Об этом сообщает Международная организация гражданской авиации (ICAO).

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Ryanair потеснила с первого места группу Lufthansa по числу пассажиров, которые были перевезены в 2016 году. Если Lufthansa Group (куда помимо Lufthansa входят Austrian Airlines, Swiss и Eurowings) увеличила пассажиропоток на 1,8 %, (до 109,7 млн пассажиров) то рост у Ryanair составил 15 %, до 117 млн. Ryanair, таким образом, стала крупнейшим перевозчиком Европы по объемам пассажиропотока.

Общее число пассажиров, путешествовавших регулярными рейсами, выросло в 2016 году на 6 %, до 3,7 млрд человек. Доля Ryanair в этом объеме составила 3,2 %.

Всего доля лоукостеров в общем объеме регулярных пассажирских перевозок по Европе достигла 28 %, спрос на услуги бюджетных авиакомпаний продолжает расти. Перевозчик Norwegian Air Shuttle нарастил турпоток на 14 %, до 29 млн человек, Wizz Air — на 19 %, до 22,7 млн, EasyJet — на 6,6 %, до 74,5 млн.