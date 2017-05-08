За первые четыре месяца этого года грузооборот работающих в Вентспилсском порту терминалов составил 9,5 млн тонн, что на 1,9 млн тонн или 25% больше, чем годом ранее, сообщила агентству LЕТА представитель Министерства сообщения Илзе Грейшкална.

Апрель для терминалов был намного успешнее, чем тот же месяц годом ранее - перевалено 2,4 млн тонн грузов, что на 60% больше, чем в апреле 2016 года.

Продолжало расти количество грузов и пассажиров, перевезенных паромным оператором Stena Line. Количество пассажиров увеличилось на 11 928 человек или 26%, перевалка грузов типа ро-ро была на 143 тыс. тонн или 26% больше.

Наименее загруженным терминалом в порту является АО "Калия паркс", на котором за четыре месяца перевалено 140 тыс. тонн грузов или 6% мощности терминала.