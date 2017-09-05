В этом году за восемь месяцев терминалы Вентспилсского порта перевалили 15 млн тонн грузов, что на 2,2 млн тонн или 17% больше, чем годом ранее, сообщила руководитель порта по общественным отношениям Инга Иевиня.

Наибольший прирост был по грузам каменного угля и грузам ро-ро. Продолжает расти количество грузов и пассажиров, перевозимых паромным оператором Stena Line.

Большинство работающих в порту терминалов смогли увеличить грузооборот, но на некоторых уже длительное время наблюдается спад. На терминале Kаlija parks за восемь месяцев перевалено всего 181 000 тонн грузов, что составляет только 4% пропускной способности терминала.

Как отметила Иевиня, порт продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры.

В августе терминалы Вентспилсского порта перевалили 1,5 млн тонн грузов, что больше, чем в июле, и на 8% больше, чем в августе прошлого года.