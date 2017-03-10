Отмена рейсов в Берлине коснется приблизительно 600 пассажиров национальной авиакомпании airBaltic, сообщил агентству LETA представитель авиакомпании Янис Ванагс.

По его словам, из-за забастовки в Германии в пятницу, 10 марта, airBaltic пришлось отменить шесть рейсов между Берлином и Ригой, а также Вильнюсом.

Авиакомпания уже накануне вечером связывалась с пассажирами, чтобы предложить им альтернативный вариант – воспользоваться рейсом накануне. Пришлось даже поменять самолет на более вместительный, чтобы перевезти всех желающих.

По данным Ассоциации европейских авиакомпаний Airlines 4 Europe (A4E), в целом в Европе сегодня отменено 1 500 рейсов, задерживается еще около 10 000 самолетов, что отразится на планах нескольких миллионов пассажиров.

За последние 7 лет, по информации A4E, из-за таких забастовок экономике Европы нанесен ущерб на общую сумму 12 млрд евро.

Как уже ранее писал портал DELFI, в пятницу из-за забастовок работников аэропортов в Финляндии и Берлине отменены несколько авиарейсов из Рижского аэропорта.

По данным аэропорта, отменены рейсы Хельсинки-Рига со временем прилета в 13.50 и 17.25 и Рига-Хельсинки со временем вылета в 14.20 и 17.55, а также рейсы Берлин-Рига со временем прилета в 12.30 и 12.50 и Рига-Берлин со временем вылета в 8.30 и 13.15.

Отменены также рейс из Риги в Берлин в 18.20 и рейс из Берлина в Ригу, который должен был прибыть в 22.10.

Аэропорт просит пассажиров следить за обновлением расписания полетов на сайте аэропорта "Рига". Узнать актуальную информацию можно также по телефону 1817 или у авиакомпаний.