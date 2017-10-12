В среду, 11 октября, были отменены рейсы авиакомпании из Риги в Москву, Хельсинки и Казань.

"Во время технического обслуживания у одного из самолетов были обнаружены небольшие повреждения вспомогательного устройства, которое крепится к двигателю. В соответствии с инструкциями производителя двигателей Pratt & Whitney было принято решение провести дополнительную проверку всего флота CS300, а всем пассажирам в соответствии с политикой компании были предложены ближайшие рейсы в намеченные пункты назначения, выданы купоны на питание и оплачены расходы за гостиницы", - сказала Бриеде.

Она подчеркнула, что безопасность полетов является приоритетом airBaltic.

Сегодня airBaltic по мере проверки самолетов постепенно возобновляет полеты на CS300.

В настоящее время airBaltic получила семь самолетов CS300, а всего у Bombardier заказано 20 воздушных судов.

На новых CS300 совершено уже более 2600 рейсов и перевезено свыше 300 000 пассажиров. Рейсы на CS300 выполняются на маршрутах в Амстердам, Барселону, Рим, Москву, Лондон, Париж, Вену, Афины, Мадрид и другие.