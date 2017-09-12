Представители государственной корпорации Китая China National Electric Engineering Co., Ltd Сюй Чунь Дзянь и Ли Тенг, которые работают в Белоруссии, в понедельник, 11 сентября, посетили Лиепаю, чтобы познакомиться с портом города, пишет газета "Курземес вардс".

Китайские бизнесмены приехали в Лиепаю по приглашению заместителя председателя городской думы Гирта Кронбергса, сообщает портал liepajniekiem.lv.



По словам Кронбергса, китайских предпринимателей представляют компанию, которая занимается "делами энергоинженерии" и, например, недавно построила Витебскую гидроэлектростанцию.

"Их задача – присмотреть территории для возможных строительных объектов в Европе и разные пути логистики, в том числе Лиепаю. На свои объекты они привозят сложные грузы, и мы своим предложением логистики вполне приходимся к месту и ко времени", – указал депутат.

Бизнесменам показали порт и потенциальные территории развития за его пределами. С китайцами встретился председатель правления специальной экономической зоны Янис Вилнитис и управляющий СЭЗ Янис Лапиньш.