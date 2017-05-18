В апреле авиакомпания выполнила 4 043 рейсов, что на 9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда airBaltic осуществила 3 694 рейса. В целом за первые четыре месяца этого года авиакомпания совершила 14 203 полётов.

Заполняемость мест в самолётах airBaltic в апреле 2017 года составила 77%, что на 5 процентных пункта больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом за первые четыре месяца 2017 года заполняемость мест в самолётах airBaltic составила 69%.

Показатель 15-минутной точности рейсов airBaltic в апреле этого года достиг 90,1%. Это означает, что больше чем 90 из 100 рейсов airBaltic в апреле вылетели в запланированное время или с задержкой, не превышающей 15 минут.

В этот летний сезон airBaltic добавит 13 новых направлений к своей маршрутной карте, в том числе такие города, как Мадрид, Женеву, Абердин, Темпера, Ставангер, Гетеборг, Казань, Катанию и Лиепая.